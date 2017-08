Nezávislá komedie byla uvedena letos na MFF Karlovy Vary a mezi diváky patřila k nejoblíbenějším.

Vypráví o Kumailu Nanjianim, který se zamiloval do studentky Emily, jenže ta upadla do kómatu. Mladík za ní chodil do nemocnice, kde se seznámil s jejími nevrlými rodiči a prožíval s nimi nejednu trapnou chvilku.

Skutečná Emily napsala s Nanjianim scénář a podílela se i na výběru herečky, která ji ve filmu ztvární. O roli Emily se ucházelo mnoho dívek, ve chvíli, kdy ale Gordonová uviděla nahrávku Zoe Kazanové, jí bylo jasné, že je ta pravá.

„Bylo vidět, že má skutečnou hloubku, ale zároveň i jistou lehkost – nebyla přehnaně vážná. Byla jsem nadšená, že tu roli přijala, bez ní by ten film rozhodně nebyl tak dobrý.“