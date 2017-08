Vítězný snímek o tvrdohlavém a vznětlivém bručounovi, který pohrdá všemi kolem, rozplakal téměř všechny diváky různých generací v naplněných sálech. Režíroval jej Haannes Holm. Na druhém místě skončilo opět švédské dílo Amandy Kernellové Sámská krev, vyprávějící příběh o Laponce, která se vzepřela osudu. Třetí je dokument Olgy Sommerové Červená o pěvkyni Soně Červené.

Slavonice Fest letos nabídl 147 projekcí v sedmi sálech a jednom letním kině. Městečko u rakouských hranic se díky tomu na několik dní proměnilo v rej lidí, kteří se potkávali na projekcích, náměstí či koncertech. Přišlo jich letos o 2000 více než před rokem. "My jsme úplně nadšení, protože vyšlo nádherné počasí, město se příjemně zaplnilo. Byla to ještě větší pohoda než minulé roky," uvedla Trojanová.

Festival zahájila ve středu předpremiéra lyrického snímku Jana Svěráka Po strništi bos, jenž se natáčel z velké části ve Slavonicích. Na své si pak přišli milovníci dramat, komedií, německých filmů i detektivek a také nejmladší diváci.

"Neprofilujeme to jako rodinný festival. My bychom byli nejradši, kdyby děti zůstaly u babiček a sem přijeli jen rodiče a od rána do noci chodili do kina a na koncerty a nemuseli myslet na nic jiného. Ale víme, že to nejde," uvedla Trojanová.

Přestože čtvrtý ročník teprve skončil promítáním vítězného filmu a závěrečnou party, organizátoři už za pár dní začnou pracovat na dalším. "Dokud si ještě pamatujeme klady a zápory. Uděláme si takovou kostru, abychom na něco nezapomněli. Takže festival jede pořád," dodala Trojanová.