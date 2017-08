První den se představili interpreti mladší generace, například Sebastian, Lenny, Slza nebo Thom Artway. Vystoupili rovněž zástupci rockové scény v čele s kapelami Doga a Rybičky 48, jež své turné zakončí v prosinci koncertem ve Foru Karlín v Praze. Nechyběli ani Mandrage, kteří nedávno vydali nový singl Slečno, já se omlouvám se.

Páteční program nabídl po poledni skupinu Mirai, která zahrála i pár písní z připravované debutové desky, či Vaša Patejdla, Michala Hrůzu a kapelu Čechomor. Ta aktuálně vystupuje se zpěvačkou Martinou Pártlovou.

Marek Ztracený dostal nabídku zahrát si na hlavním pódiu, ale stejně jako minulý rok se rozhodl využít netradiční prostory stanu. Letos si navíc přivezl kromě své kapely i harmonikáře. Skupina Jelen odehrála svůj set i přes zranění frontmana Jindry Poláka, který musel koncert absolvovat vsedě.

Jindra Polák z kapely Jelen hrál vsedě.

FOTO: Barbora Turková

Kladného přijetí se dočkala skupina Mig 21. Uskupení kolem zpěváka a herce Jiřího Macháčka publiku kromě osvědčeného repertoáru zahrálo i nové písně, dokonce je naučilo tu s názvem Svoboda není levná věc. Ve stanu večer vystoupila kapela THiS, jeden z mála zástupců rock’n’rollu na festivalu.

Hlavní hvězdou večera byl Thomas Anders, německý zpěvák a bývalý člen dua Modern Talking. Ve Světlé nad Sázavou zazpíval hity osmdesátých let, například Cheri Cheri Lady, You’re My Heart, You’re My Soul, Atlantis is Calling (S.O.S. for Love), i ty ze své sólové kariéry, jíž se věnuje přes deset let.

Sobota na obou hlavních pódiích patřila především ženským interpretkám. Ještě před nimi ale vystoupili například skupina Like-it, Poetika nebo písničkář Pavel Callta. Barbora Poláková, plánující vydání druhého alba v polovině března příštího roku, také odehrála několik novinek z chystané desky. Na druhém pódiu ji vystřídala Dara Rolins, která vsadila na doprovod dvou tanečnic.

Pořadatelé Sázavafestu byli nuceni na poslední chvíli sehnat za nemocného Mekyho Žbirku jiného interpreta. David Koller byl adekvátní náhradou. Vsadil na osvědčené hity skupiny Lucie i ty ze svého posledního alba ČeskosLOVEnsko.

Aneta Langerová na Sázavafestu.

FOTO: Barbora Turková

Anetu Langerovou doplnila kromě kapely i violoncellistka, společně zahráli písně Hvězda, Tráva či Svatá Kordula, ale i hit Voda živá. Ženský večer završila ukrajinská zpěvačka Ruslana, která se do povědomí dostala hitem Wild Dances.

Festival uzavřela skupina Wohnout, která vystoupila hodinu po půlnoci.