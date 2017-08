Singl Despierta pochází z alba Invitation, které by mělo vyjít 25. srpna. Filthy Friends se nepouští do velkých experimentů, souvislost s nezávislým rockem R.E.M. je tu slyšet, i když výraznou změnu představuje ženský vokál Corin Tuckerové. Baskytary se ujal Scott McCaughey, druhé kytary Kurt Bloch a za bicími sedí Linda Pitmonová.

Už dříve se na internetu objevil singl The Arrival ze stejné desky. Filthy Friends vydali dokonce i vinylový singl Any Kind of Crowd a coververzi Editions of You od Roxy Music.

Zpěvačka nové skupiny uvedla, že je fanatik do R.E.M. „Pro mě je živé vystupování ten pravý lakmusový papírek naší spolupráce. Vzpomínám si, jak jsme poprvé spolu vystupovali v Portlandu, mohla jsem se otočit na Petera na pódiu a pochopila jsem, že je otevřený všem možnostem, spontaneitě a tvůrčímu jiskření.“

Přes léto budou Filthy Friends hodně koncertovat v Americe, ale na Evropu to zatím moc nevypadá.