Co byste letos vyzdvihl?

Určitě výstavu Art-Brut-All, kterou připravil kurátor Pavel Forman. Představí na ní dekadentní umělce a sochaře, někteří budou vytvářet i instalace speciálně na místě. Výstava bude v kasematech. Pak upozornil na KAL Stage, které připravil Ondřej Přemek, kde budou menší ambientně laděné a industriální věci a Oriental Stage na pevnostním dvoře, kde budou hrát kapely s východní atmosférou.

Kapel je přes sto, z těch bych upozornil na Dillinger Escape Plan, Devina Townsenda, Emperor a Terror. A podařilo se nám místo Morbid Angel, kteří na poslední chvíli vypadli, narychlo domluvit Carcass, což je možná ještě lepší. Fanoušci vidí, že si v takovém případě nemneme ruce, že se nám podařilo ušetřit.

Jak dlouho se festival připravuje?

Celý rok, rok a půl. Už teď máme něco domluvné na příští rok. Nejdříve se domlouvají reuniony. Třeba účast Emperor byl jasná rok a čtvrt.

Jak se vybírají kapely? Mnohé mají k metalu přece jen dost daleko, mám na mysli třeba Swans nebo elektronické KMFDM či Front Line Assembly.

Rozhoduje můj soud, a priori jsou to metalové skupiny, ale leckdy kapela, která nemá metalové vyznění, do programu zapadne. Důležitý je nějaký přesah do temné estetiky. To je jedna klíčová otázka. I Art Brut-All je výstava sochařů, co se zabývají temnějšími věcmi.

A taky chceme změnit pohled na metal, jestliže metal byl v roce 1990 vnímán jako pivo a párek, tak dneska je to společenský fenomén s řadou subkulturních aktivit, rozkošatěl se.

A taky pod své křídla přijal jiné styly, jako byl gotický rock nebo industriál.

Brutal se snaží nabídnout posluchačům věci s temným pohledem na svět a není dogmatický. Čím více se festival ubírá jedním směrem, tím víc ho osvěží věci z druhého břehu. I když tam někoho nezaujme zrovna žádná z kapel, tak dneska už toho nabízí tolik, že i takový člověk si tam přijde na své.

Loni byly první den velké problémy u vstupu, kde lidi měnili vstupenky za náramky s chipem, tvořily se tam velké fronty a někteří nestihli Neurosis. Jak se pokusíte zabránit opakování tohoto problému, který se letos objevil i v Ostravě?

Snažíme se dělat to první a poslední, abychom hříchy odčinili, máme službu, kdy se náramek posílá poštou předem. Letos se tak odbavilo 18 procent lidí, kteří rovnou projdou. Zdvojnásobíme i odbavovací kapacitu, bude tam dvakrát víc lidí. Otevíráme o půl dne dříve a už den předem půjde vyměnit vstupenku za pásku.

Letos bude celý festival bezhotovostní, i merchandise se bude kupovat z nabitého čipu na pásce. Nabíjení bude možné jak hotovostí, tak z karty. Má to své výhody, velké objemy peněz se koncentrují na jednom místě, které se lépe hlídá.

Letos se hodně hovoří o rizicích útoků radikálů. Reagujete na to nějak?

Budou přísnější kontroly lidí i větší počet pochůzkářů v areálu. A večírek na úvod se neuskuteční na náměstí, ale v areálu, protože přišlo shora obecné varování, že hrozí riziko možného útoku kamiónem, které se týká všech akcí, kde je větší počet lidí.

Festivaly jsou nákladná záležitost. Odkud získáváte prostředky?

Je to placené z vlastních zdrojů a od sponzorů, z veřejných zdrojů nemáme ani korunu. U dotací na kulturu nemůže být nikdy objektivita, neexistuje žádný spravedlivý model. Navíc v kulturním prostřední panují různé vazby.