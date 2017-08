Arcade Fire: Everything Now





FOTO: Columbia Records

Páté studiové album kanadské kapely Arcade Fire vyšlo od alternativního pojetí tvorby z předešlých písniček k popovému vyznění. Je evidentní, že tahle formace umí napsat dobré skladby, v minulosti už ale vydala lepší desky.

The Fall: New Fact Emerge





FOTO: Cherry Red

Postpunková kapela The fall pochází z Velké Británie a na scéně je od roku 1976, a to nepřetržitě. Její novinka je již dvaatřicátou studiovou deskou v její diskografii. Není výrazně zajímavá, nicméně je dokladem toho, že The Fall potřebují k životu tvorbu nových skladeb.

Shaman’s Harvest: Red Hands Black Deeds





FOTO: Mascot Records

Jednadvacet let existuje postgrungeová kapela z Jefferson City ve Spojených státech. Novinka je v pořadí její šesté studiové album, na něm se pak nachází hudba příjemná, ostrá, nicméně nijak převratná.