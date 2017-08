Společnost HBO vydala jen obecné prohlášení, že došlo „ke kyberincidentu“ a byl ukraden nějaký materiál. “Okamžitě jsme zahájili vyšetřování a spolupracujeme s bezpečnostními složkami a externími firmami zaměřenými na kyberbezpečnost. Ochrana dat je pro nás nejvyšší priorita a bereme vážně zodpovědnost za data, která spravujeme.“

Hackeři tvrdí, že mají 1,5 terabytu dat a podle serveru už nějaké epizody seriálů Ballers a Room 104 visí na internetu. Není však jasné, kdo to udělal.

HBO nechce potvrdit ani množství dat, ani konkrétní názvy pořadů.

Některým americkým reportérům však přišel e-mail, kde se kdosi vytahuje, že se podařil „největší únik dat“ a jde o HBO a Hru o trůny: „Máte to štěstí, že jste první pionýři, kteří mohou být svědky toho úniku a stáhnout si to. Užijte si to a šiřte dál. Dáme interview tomu, kdo to bude dobře šířit.“