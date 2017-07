Podobně jako byl fantaskní Faunův labyrint zasazen do období druhé světové války, The Shape Of Water by se měl odehrávat během studené války. Zahraje si v něm opět charismatický Doug Jones, který je z Torových filmů známý především díky svým rolím různých kreatur a monster.

V Hellboyovi například ztvárnil jednoho z věrných kolegů hlavního hrdiny Abea Sapiena, ve Faunově labyrintu si zase zahrál fauna a děsivou bílou kreaturu s očima zasazenýma v dlaních, která pojídá malé děti. Make-upu se nezbaví ani v The Shape Of Water, kde získal roli rybího muže.

„Hraji postavu, která byla studována roku 1963 v americkém státním zařízení. Probíhala tehdy studená válka a vesmírné závody s Ruskem. Má to tohle pozadí. Jsem testován, jaké bych mohl mít využití pro vojenské účely nebo pro vesmírné cesty. Zkoušejí také, jestli by má technologie mohla být užitečná pro lidi. Snaží se mě tajit před Rusy,“ uvedl Jones pro portál Collider.

„Vyvine se z toho milostný příběh. Uklízečka, kterou hraje Sally Hawkinsová, mě najde a začne ke mně chovat sympatie. A tohle je ten děj, který opravdu budete sledovat se všemi těmi věcmi na pozadí,“ dodává herec.

Sally Hawkinsovou budeme mít na plátnech možnost vidět ještě letos, a to v rodinném snímku Paddington 2.

V The Shape Of Water se dále objeví například i v minulosti Oscarem oceněná Octavia Spencerová, která si na posledních Cenách akademie vysloužila nominaci v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli za drama Skrytá čísla.

Nový snímek točil Guilermo del Toro s menším rozpočtem, což ale podle jeho slov nebylo na škodu.

Menší rozpočet, větší svoboda

„Bylo důležité vrátit se k menšímu rozpočtu s větší svobodou. Od roku 1997 jsem neměl problémy s cenzurou. S velkým rozpočtem ale přichází velká zodpovědnost. Je to tentýž případ jako u Faunova labyrintu. Chtěl jsem pocítit stejnou svobodu při vyprávění příběhu s jakoukoli citovou logikou, kterou jsem se chtěl ubírat. The Shape Of Water je velmi osobní film,“ řekl režisér americkému časopisu The Hollywood Reporter.