„Během vystoupení kapely Hentai Corporation došlo k velkým slovním urážkám a nepřístojnostem zpěváka, a z toho důvodu bylo vystoupení předčasně ukončeno. Ještě jednou se vám všem omlouváme, je nám to velice líto,“ uvedli organizátoři akce.

Zpěvák skupiny Hentai Corporation Radek Škarohlíd pro Novinky popsal, že do Dačic dorazili z festivalu Benátská!, kde si popovídali i se členy skupiny Status Quo, kteří je prý chválili.

„Potom nás čekal více než čtyřhodinový přejezd do Dačic, kam jsme dorazili velmi unavení. Ani ne tak opilí, jako opravdu fyzicky unavení. Navíc tam byl mizerný zvuk, což se moc nezměnilo ani během naší produkce, i když jsme měli svého zvukaře,“ sdělil.

Urážky z pódia i směrem na pódium



Byl prý z toho trochu naštvaný. „Do toho na mě začali už při druhé skladbě pořvávat nějací lidé, že jsem teplouš a že mě podříznou. Nechal jsem to být a potom jsem řekl, že za chvíli přijde Lucka Bílá, ať se s ní nefotí, protože zemřou. Pochopili to jako vtip, to bylo v pohodě, ale urážky od některých diváků na mou adresu neustávaly. Takže jsem se ohradil, čímž jsem jim nahrál, a vlastně jsme se pak s některými jenom uráželi,“ popsal.

Pak prý došlo ke konfliktu s jedním divákem, což zmiňovali i další lidé na sociálních sítích.

„Naši fanoušci, kterých tam bylo asi dvě stě, se smáli, protože způsob mého vystupování znají. Potom jsem šel dopředu a nějaký týpek mi ji napálil. No a místo toho, aby ochranka odvedla jeho, tak mě v tom nechala, a nakonec odtáhla celou naši kapelu z pódia do zákulisí,“ doplnil.

„Nebereme si servítky”



Organizátoři uvedli, že kapele vypověděli smlouvu a byla vykázána z prostor areálu.

Škarohlíd je si vědom toho, že je provokatér. „My si nebereme servítky a neočekávám tedy, že si s námi někdo servítky brát bude. Celé jsem to ale nepochopil, ten koncert jsme mohli dohrát. Navíc jsme na té akci už v minulosti hráli, takže pořadatelé věděli, jací na pódiu jsme. Zvažujeme nějaké právní kroky,“ uzavřel Škarohlíd.