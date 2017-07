Do speciálního koncertního programu podle včerejšího sdělení zařadí hlavně písničky, ke kterým vznikly v minulých letech videoklipy. Budou mezi nimi Černí andělé, Daniela, Sen, Amerika nebo Medvídek, tedy samé hity.

„Jistě nebudu přehánět, když řeknu, že půjde o jedinečný koncert Lucie, jenž se nebude nikdy opakovat. Program bude jiný než při loňských koncertech, a to díky tomu, že se zaměříme na písničky s videoklipy a ty, jež zazněly ve filmech. Dá se říct, že to bude takové Best Of Lucie, ale trochu netradičně pojaté,“ řekl v tiskové zprávě ředitel festivalu a zároveň klávesista Lucie Michal Dvořák.

Koncert bude výjimečný i tím, že na něm kapela předá historicky první festivalovou cenu Soundtracku Poděbrady, a to Radimu Hladíkovi in memoriam. Ocenění za legendárního hudebníka a kapelníka Blue Effectu, který skonal loni v prosinci, převezme jeho syn Radim Hladík jr. „S Radimem nás pojí dlouholeté přátelství. Zároveň jsme se celou naši kariéru potkávali i pracovně,“ říká Michal Dvořák.

Naráží například na to, že jeho spoluhráč z Lucie, zpěvák a bubeník David Koller, byl v osmdesátých letech členem Blue Effectu, nebo na Hladíkovo koncertní i studiové hostování s Lucií včetně nahrávání kytar do soundtracku k filmu Amerika.

„Tím, že cenu převezme Radimův syn, přední filmový zvukař, se kruh uzavře. Radim mladší totiž rovněž spolupracoval na Americe nebo jsme spolu dělali třeba na muzice ke snímku Zapomenuté světlo,“ dodává Dvořák.

Lucie momentálně pracuje na svém novém albu, které chce pod názvem Evolucie vydat příští rok. Následně vyrazí na koncertní turné.

Piovani, Muchow i Uhlíř

Festival Soundtrack Poděbrady se uskuteční 24. až 27. srpna ve středočeském lázeňském městě. Navazuje na loňský nultý ročník, jejž v jediném dni navštívilo více než patnáct tisíc lidí a který příjemně překvapil svou atmosférou.

Již nyní zveřejněný program říká, že se ho zúčastní legendární, Oscarem ověnčený italský skladatel Nicola Piovani. Cenu získal za hudbu k filmu Život je krásný a je ctěn pro spolupráci s takovými filmovými legendami, jakými jsou Federico Fellini (Ginger a Fred, Interview) či bratři Tavianiové (Good Morning Babilonia, Kaos). Piovani vystoupí s Filharmonií Hradec Králové v sobotu 26. srpna ve 21 hodin. Bude to jeho první a jediný koncert v České republice.

Ve světové premiéře bude na festivalu uveden projekt českého skladatele a držitele několika Českých lvů za filmovou hudbu Jana P. Muchowa. 25. srpna uvede muziku ze snímků Ve stínu, Jedna ruka netleská, Samotáři nebo Yuma za doprovodu skupiny The Antagonists se zhruba třicetičlennou Pardubickou komorní filharmonií v koncertní premiéře.

„Máme vcelku dost zájemců o koncert, takže kapela se stejným repertoárem bude v omezené podobě fungovat dále. Plánujeme vystoupení v divadlech a na dalších místech, kde se bude během produkce sedět. V létě bychom se chtěli představit i na festivalech. V Poděbradech to ale bude premiéra,“ řekl Právu Muchow. Jeho kapelu The Antagonists tvoří zpěvačka Ema Brabcová (jinak členka skupin Luno a Khoiba), Václav Havelka (Please The Trees), Marek Doubrava (Hm…), Jan Janečka (Southpaw, Republic Of Two, Luno), Marie Dorazilová (PKF – Pražská filharmonie, Krása Quartet) a herečka a houslistka Jenovéfa Boková. Produkci doprovodí projekce v režii VJ Clada.

Svou účast na festivalu potvrdil také Jaroslav Uhlíř, tvůrce skvělé filmové hudby, i když jeho vystoupení bude pochopitelně určeno především dětskému publiku.