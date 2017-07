Monkey Business, kde aktuálně zpívají Matěj Ruppert a Tereza Černochová, brázdí česká pódia sedmnáct let. Naposledy vydali album Sex and Sport? Never! v roce 2015. Dočkalo se také remixové verze od producenta a dlouholetého spolupracovníka Romana Holého Ecsona Waldese, který oslovil mladé kapely a producenty.

„Na koncert v Lokti se moc těšíme, tamní amfiteátr přímo pod hradem je jeden z nejhezčích v republice. Vystoupíme zde už poněkolikáté a vždycky máme radost z úžasné atmosféry a milých fanoušků,” řekl zpěvák kapely Monkey Business Matěj Ruppert.

Skupina J.A.R. vychází rovněž z funkových kořenů, ale nabízí mnohem tvrdší zvuk, více experimentů a v neposlední řadě špičkové české texty. Hlas jednoho z frontmanů, Dana Bárty, také v Česku těžko hledá konkurenci.

Aktuálně kapela vydala album Eskalace dobra, které mělo skvělé recenze. Následovala vinylová verze, která obsahuje komplet jedenácti novinkových nahrávek včetně několika bonusů – silná nálož temného funku.