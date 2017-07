„Z obou jsem si odnesl obrovský zážitek, byť jsem přijel primárně za muzikou,“ řekl Právu. „Uvědomil jsem si, že dojít si na takové akci na zajímavou diskuzi o silných tématech tohoto světa, není žádná anomálie.“

V letošním roce už stojí v čele organizačního týmu, který Meltingpot na Colours of Ostrava připravuje. Vystoupilo nebo na něm vystoupí 193 osobností z 26 zemí světa.

„Vymyslela ho ředitelka festivalu Zlata Holušová asi před dvěma a půl lety. Je to reakce na dobu, ve které žijeme a jež nám přináší spoustu témat, o nichž jsme si třeba mysleli, že už je nebudeme muset řešit. Je to i reakce na to, že jsou dnes lidé od rána do večera obklopeni negacemi. Přišla chuť vytvořit velké diskusní fórum, na kterém by třeba i na palčivé otázky světa přicházela pozitivní vyústění,“ vysvětlil Parma.

Antonín Parma na Colours of Ostrava.

FOTO: Lucie Levá

Meltingpot ukazuje, že lidé na celém světě řeší podobné problémy. Umožňuje také návštěvníkům festivalu přiblížit se světovým osobnostem z různých oborů, které se jinak pohybují například v kongresových sálech či na summitech. „Na Colours za nimi mohou přijít s baťůžkem na zádech a povídat si s nimi,“ usmál se Parma.

Hosty zveme podle toho, koho bychom si sami rádi vyslechli, podle témat, která vybíráme tak, aby reflektovala to, co náš život obklopuje, a také za námi chodí řada lidí s nápady a inspiracemi. „Nechceme představovat jen veleslavné osobnosti. Chceme ukazovat i lidi, kteří jsou úžasní, ale nejsou mediálně známí,“ vysvětlil Parma.

V pátek se na Colours uskuteční mimo jiné vystoupení amerického pastora Marka Gungora, propagátora prosmání se k lepšímu manželství, kouče osobního rozvoje Dana Millmana, jehož poloautobiografický román Cesta pokojného bojovníka byl před lety zfilmován, či v Londýně žijícího Inda Sugaty Mitry, jenž se zabývá vzděláváním a před lety našel způsob, jak se mezi sebou mohou učit děti v komunitách s nedostupným vzděláváním. Část jeho příběhu inspiroval scénář k hollywoodskému trháku Milionář z chatrče.

„Setkali jsme se s obrovskou vstřícností a chutí osobností na Meltingpotu vystoupit. Je patrné, že se už rozneslo, že atmosféra našeho festivalu je unikátní. Druhou fází je pak osobní zážitek hostů přímo v Dolní oblasti Vítkovic. Jsou zvyklí vystupovat po celém světě v kongresových halách, kulturních domech a na tradičních místech. Když ale přijedou na Colours, kde na jejich přednáškách sedí v sále tisíce mladých lidí, tvrdí, že mají husí kůži oni a nikde ve světě nic takového ještě nezažili,“ konstatoval Parma.

Na Colours of Ostrava loni proběhl mezi diváky průzkum, který mimo jiné ukázal, že na festival jezdí téměř sedmdesát procent publika s vysokoškolským vzděláním nebo studenti vysokých škol.

„V tom průzkumu řekli, že Meltingpot chtějí. Na koncertech hudebních hvězd je pod pódii plno, stejně tak je ale narváno v sálech, kde se diskutuje,“ uzavřel Parma.