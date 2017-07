Blanka Hošková:

Trojhra





Příběh dvou žen, jejichž povahy, způsob života i životní priority jsou diametrálně odlišné, přestože jejich náručí i srdcem prochází ve stejném období jeden a tentýž muž. Šestá autorčina kniha o tom, co všechny důvěrně známe, ale prožít si musíme samy.

Jota, 144 stran, 228 Kč, e-kniha 149 Kč

Katja Kettu:

Můra





Rok 1937, když se patnáctiletá Finka Irga v Laponsku zamiluje do sovětského agitátora. Po zbrklém útěku do Sovětského svazu se jako politická vězenkyně dostane do pracovního lágru. Příběh o přátelství, nezdolnosti i obraně utlačované menšiny.

Argo, přeložila Lenka Fárová, 384 stran, 348 Kč

Tomáš Sterneck:

Smrt českobudějovického hejtmana





V roce 1618 oblehne vojevůdce vzbouřených stavů Jindřich Matyáš Thurn České Budějovice. Připojení města ke stavovskému povstání však zabrání politický převrat zosnovaný hejtmanem císařských žoldnéřů Janem Aulnerem z Birkenfelsu. Jenže ten je zavražděn...

Moba, 336 stran, 299 Kč, e-kniha 199 Kč

Eva a Jiří Houserovi:

Zlo jako alibi





Povídky o lidech, kteří v sobě nedokázali zkrotit zlo a vydali se na cestu zločinu. Bylo možné jim v tom zabránit? Nevěra, rodinný rozvrat, zrada, touha po moci a bohatství, psychická porucha, a další okolnosti mohou odstartovat lidské tragédie.

Moba, 312 stran, 259 Kč, e-kniha 179 Kč

J. R. R. Tolkien:

Pán prstenů – komplet





Aleš Procházka čte tři díly strhujícího děje, v němž jsou vybojovány bitvy mezi dobrem i zlem: mezi armádami na bitevních polích i v srdcích jednotlivců. I. Společenstvo prstenu; II. Dvě věže; III. Návrat krále. V dávných dobách vykovali elfští kováři prsteny moci...

Tympanum, 6 CD mp3, 59:17 hodin, 958 Kč

Jakub Pokorný:

Výletník





Je hezčí Frýdek nebo Místek? Jak vypadá cesta kolem světa za 80 minut? Je Bavorov opravdu, co jsou Vodňany, jak se zpívá v lidové písničce? A kde je střed České republiky a proč není jen jeden? Objevování české krajiny může být dobrodružstvím a hravou bojovkou.

Argo, 264 stran, 279 Kč

Gabriele Dell´otto, James Robinson, Mark Waid:

Amazing Spider-Man: Rodinný podnik





Někdo má Spider-Mana ve svém zaměřovači a jediný člověk, který ho může zachránit, je... sestra Petra Parkera. Náš oblíbený pavouk se setkává se členem rodiny, o kterém neměl ani ponětí. Buďte svědky jeho nejtemnější hodiny i největšího triumfu.

Crew, přeložil Jiří Pavlovský, 112 stran, 349 Kč