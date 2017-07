Colours of Ostrava je programově nejlépe obsazený festival v České republice. Nejde přitom zdaleka jen o hudební hosty, kteří jsou největším lákadlem. Do vzhledné industriální oblasti, kde se akce koná, míří i divadelníci či osobnosti z oblasti literatury, vědy, politiky i dalších oborů, které na místě diskutují s návštěvníky. Pro ty je pak náročné vybrat si denní program, protože na festivalu se neustále někde něco děje. Platí to i o letošním ročníku.

Podle odhadu na něj dorazilo zhruba pětačtyřicet tisíc diváků. Dle plakátů největší hudební hvězda, americká formace Imagine Dragons, se přitom představila už ve středu. Program je nicméně letos natolik lákavý a pestrý, že stojí zato být při něm každý den.

Birdy také hrála na piáno.

FOTO: Lucie Levá, Právo

Alt-J splnili očekávání.

FOTO: Lucie Levá, Právo

Colours of Ostrava je navíc festival, který inspiruje a podněcuje. Nejvíce patrné je to na skupinách, které na něm vystupují, neboť bez ohledu na scénu, kterou jim pořadatelé přisoudili, je pod pódii neustále plno. Připočteme-li skutečnost, že je vyprodáno, dostat se kupříkladu na dobré místo během koncertu českých Tata Bojs na druhé scéně bylo obtížné. Bylo totiž plno. Naštěstí k pódiu nevede jen jedna cesta, takže ti poučenější „chodí kolem“.

Imagine Dragons diváci dostali (a naopak). Jejich vstřícnost byla pro kapelu evidentně doslova odzbrojující a ona jí podlehla. Na stojanu od mikrofonu visela brzy česká vlajka, zpěvák Dan Reynolds promluvil o síle hudby i o tom, jak skvěle se cítí, a následně s diváky diskutoval dál v pauzách mezi skladbami, což bohužel vedlo k tomu, že koncert byl poměrně rozkouskovaný.

Čtveřice nicméně disponuje výraznými stadiónovými melodiemi, a tak když na ně došlo, překrylo to i fakt, že jen tak pro radost zahrála coververze skladeb Forever Young od Alphaville nebo Song 2 od Blur. Přece jenom publikum očekávalo hlavně její písničky.

Konec byl ale dobrý, tedy všechno bylo dobré. V přídavku zazněla hitovka Radioactive a diváci nechtěli Imagine Dragons pustit z pódia.

Velmi inspirování počtem a nadšením lidí byli i Tata Bojs. Tak divoký koncert, jaký předvedli ve středu v noci v Ostravě, běžně nenabízejí. Hnáni kupředu publikem, které jejich písně zpívalo spolu s nimi, nabídli set, při němž se rozdali do poslední kapky potu, Muzikanti na pódiu tančili, užívali si každé chvíle a opakovaně slovem přiznávali, jak dobře se jim hraje. První den to bylo jedno z nejlepších vystoupení.

Tata Bojs diváky i sebe nadchli.

FOTO: Lucie Levá, Právo

Britští Alt-J si od nadšených diváků vzhledem k elektronickým prvkům ve svém soundu drželi trochu odstup. Přesto nabídli sofistikované vystoupení, při němž z vycizelovaného a čirého zvuku vypadávaly vkusné melodie. Byli trochu tajemní, nicméně v důsledku bylo vystoupení energické. Samozřejmě v intencích jejich soundu, v němž se slévají vlivy alternativy, psychedelie i art rocku.

Birdy, což je umělecké jméno britské zpěvačky a hudebnice Jasmine Lucilly Elizabeth Jennifer van den Bogaerde, představila na začátku dne příjemné indiepopové písničky, ve kterých je patrný vliv folku. Nejsou to skladby, které takříkajíc fungují na první poslech, jejich prostřednictvím však zpěvačka vtahovala diváky do příběhu, až je v závěru koncertu zcela dostala. Její set byl – lapidárně řečeno - poctivý.

Středeční program Colours of Ostrava se odehrával na devatenácti scénách. Nabídka byla velkorysá a neztratili se v ní třeba ani naši Mínus123 minut, kteří opakovaně dokázali, že hudbou lze pohladit po duši a stačí k tomu jen kytara, baskytara a bicí. Také písničkář Pokáč na akustické scéně pouze s kytarou zaujal.

Festival pokračuje ve čtvrtek druhým dnem. Zájemci o jednodenní vstupenky musí sledovat webové stránky akce, protože ty poslední rychle ubývají. Hlavními čtvrtečními hvězdami budou LP, Michael Kiwanuka, Norah Jones nebo UNKLE. Představí se i Aneta Langerová, Zrní, Poletíme? či Midi Lidi.