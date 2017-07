„Konečně se to daří!“ napsali členové Queen na oficiálních stránkách skupiny. Režisér Singer, který má za sebou kvalitní filmy jako Obvyklí podezřelí a Valkýra nebo komiksové X-Meny, je podle nich ten nejlepší. „Je to režisér mimořádné představivosti a stylu,“ uvedli Queen. Klíčovou scénou filmu Bohemian Rhapsody prý bude koncert na akci Live Aid.

Rami Malek je šestatřicetiletý kalifornský herec, který se už proslavil v seriálu Mr. Robot, ale Freddie Mercury může být jeho životní rolí. Dále hrál třeba ve filmech Noc v muzeu, Twilight Saga, Dočasný domov, Back Beyond nebo Need for Speed.

Freddie Mercury (vlevo) a kytarista skupiny Queen Brian May

FOTO: ČTK

„Je naprosto oddaný našemu projektu. Žije Freddiem, což je nádherné,“ uvedli Roger Taylor a Brian May ze skupiny Queen. Oba dva budou hudebními producenty filmu.

Předprodukční práce v Anglii začínají příští týden a hlavní část natáčení proběhne v Londýně v září. Kdo bude hrát další členy skupiny, zatím tvůrci nechtějí prozradit.

Queen patřili k nejvýznamnějším hudebním skupinám 20. století. Smrt Freddieho Mercuryho na AIDS však jejich dráhu přerušila. V současné době vystupují pod značkou Queen jen kytarista Brian May a bubeník Roger Taylor, což je polovina původní skupiny. Zpívá s nimi mladý showman Adam Lambert. Předtím Brian May vystupoval se zpěvákem Paulem Rodgersem, který představuje úplně jiný typ než Mercury. Odjeli spolu turné a vydali jednu desku, ale spolupráce netrvala dlouho.