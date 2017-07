Ponese podtitul Vítejte v džungli! a nabídne především pestré herecké obsazení. Jmenujme například akční hvězdu Dwayna Johnsona, populárního komika Jacka Blacka nebo Nicka Jonase, bývalého člena americké poprockové kapely Jonas Brothers. Archivní záběry z Jumanji z devadesátých let pak umožní, že se na plátně znovu objeví i Robin Williams.

Jak název napovídá, děj bude zasazen přímo do prostředí džungle.

„Prozkoumáváme džungli a snažíme se podmanit si hru. Je to buď život, nebo smrt. Když tam ale jsme, nacházíme stopy, které po sobě zanechal Alan Parrish (postava, kterou v prvním snímku ztvárnil Robin Williams – pozn. aut.). Je to, jako kdyby nám pomáhal bez toho, že by tam byl,“ uvedl pro časopis The Hollywood Reporter Jack Black. Vítejte v džungli! tedy bude svým způsobem také pocta zemřelému herci.

Film se ale od původního nebude lišit jen tím, že se bude odehrávat v prostředí džungle. Hlavní hrdinové se například do nebezpečného světa dostanou prostřednictvím staré herní konzole, a nikoli stolní hry. Navíc budou muset dobrodružství podstoupit v podobě avatarů, které si navolili ještě předtím, než je hra vtáhla do sebe.

„Původní film je rodinný a zároveň skutečně děsivý. Je v něm reálná hrozba a reálné napětí. Pocit strachu je podle mě velká část toho, co si lidé spojují s prvním snímkem. Variaci na to jsme se snažili dostat do našeho filmu,“ řekl pro magazín Forbes režisér Jake Kasdan.

Tvůrce, který se doposud soustředil převážně na komediální snímky, nyní stojí před velkou výzvou. Musí úspěšně navázat na oblíbené adrenalinové dílo filmaře Joea Johnstona z devadesátých let.