Výstavu o Karlu Gottovi denně navštěvuje na čtyři sta lidí

Výstavu Gott, My Life, která je otevřena do 30. září na lodi kotvící na náplavce v Praze na Výtoni a jež představuje život i osobnost zpěváka Karla Gotta, navštěvuje denně v průměru čtyři sta lidí. Právu to řekla Pavlína Stránská, mluvčí Nadačního fondu Richarda Fuxy, který akci inicioval a pořádá.