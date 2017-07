Henryk Sienkiewicz:

Mistři slova – Quo vadis





Ukřižování, roztrhání lvy nebo upálení, tak vypadala odplata za křesťanskou víru v jejích začátcích. Slavný historický román o moci a čistotě duše nás zavádí do starověkého Říma, kde právě vládne císař Nero. Společnost však rozděluje především víra...

Audiotéka, Bookmedia, 26:27 hodin, čte Jaromír Meduna, 299 Kč

Jennifer Ryanová:

Sbor chilburských dam





Román s tajemstvím zasazený do 2. světové války, kdy na Británii útočilo německé letectvo. Výpověď poskládaná z dopisů a deníkových záznamů, které umocňují intimitu líčených příběhů s osudovými střety postav, které musejí překonávat předsudky i sociální přehrady.

Argo, přeložila Eva Klimentová, 392 stran, 398 Kč

Fred Vargas:

Muž s modrými kruhy





Do Paříže přichází z rodných Pyrenejí svérázný komisař Adamsberg. Ve stejnou dobu se na pařížských ulicích začnou objevovat podivné kruhy nakreslené modrou křídou. Záhadnými kruhy se baví celé město, ovšem jen do chvíle, kdy se v nich objeví první mrtvola.

Argo, přeložil Tomáš Kybal, 192 stran, 259 Kč

Hana Marie Körnerová:

Almužna jen pro bohaté





Populární román s kriminální zápletkou je situovaný do neurčitého období první poloviny 20. století, prostředí české maloměstské honorace. Autorka proplétá příběhy dvou žen, které ztratily otce a o svou budoucnost se musely postarat samy, každá však zvolila jinou cestu...

Moba, 288 stran, 269 Kč

Judy Blumeová:

V případě neočekávané události





Na malé městečko Elizabeth v New Jersey spadnou v roce 1952 během tří měsíců tři letadla. Jak se s tím vyrovnávají jeho obyvatelé včetně patnáctileté Miri? Je to náhoda, komunistické spiknutí nebo za to můžou mimozemšťané? A co první láska?

Argo, přeložila Michaela Konárková, 400 stran, 398 Kč

Emer Stamp:

Čuníkův neobyčejný deník





Čuník nechce nic jiného, než lenošit a hrát si s kamarády Kačerem a Krávou a jíst pomyje. Jenomže mu nic nikdy nevyjde podle plánu, a tak se mu pořád stávají úplné šílenosti. Můžete se těšit na zbrusu nová dobrodružství a čerstvou dávku příběhů...

Moba, přeložila Martina Buchlová, 168 stran, 239 Kč

Masaši Kišimoto:

Naruto 33: Přísně tajná mise





Narutův tým doplněný o Saie pomáhá Jamatovi na tajné schůzce s informátorem, aby zjistili, kde se ukrývá Sasuke. Jsou však překvapeni Oročimaruem a Narutova dlouho potlačovaná frustrace vyplouvá na povrch. Během boje získává Devítiocasý víc a víc navrch...

Crew, přeložil Jan Horgoš, 192 strany, 189 Kč