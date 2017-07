Jejím hereckým partnerem v Hoře mezi námi bude Idris Elba, kterého letos uvidíme ještě v dalších čtyřech snímcích, včetně marvelovského Thora s podtitulem Ragnarok, a především v adaptaci knihy Stephena Kinga Temná věž.

Elba bude muset v Hoře mezi námi spojit s Winsletovou síly, aby společně přežili a ušli cestu několika set mil do bezpečí poté, co přežijí pád s letadlem do extrémního prostředí zasněžených hor.

Na filmu se podíleli lidé spjatí s prestižními filmovými cenami. Kromě Winsletové, která získala Oscara za hlavní roli ve snímku Stephena Daldryho Předčítač, a Elby, držitele Zlatého glóbu za roli v seriálu Luther, je dalším výrazným jménem na Oscara dvakrát nominovaný režisér Hany Abu-Assad.

Díla tohoto nizozemsko-palestinského filmaře, Omar a Ráj hned teď, aspirovala na cenu v kategorii Nejlepší cizojazyčný film. Po Kurýrovi z podsvětí z roku 2012 je Hora mezi námi druhým celovečerním režijním počinem Abu-Assada vzniklým v americké produkci.

„Ještě jsem neviděl epický milostný příběh na pozadí snahy o přežití. Podle mě jsou pro přežití rozhodující optimismus, naděje a odhodlání k pokračování v životě, i když jste v něm neměli moc štěstí. Pokud podlehnete smůle, zemřete, ale pokud s ní budete bojovat, máte větší šanci přežít a udělat svůj život lepším. Velmi jednoduché moudro, že? Ale pořád velice důležité v časech, kdy si každý činí nárok na své štěstí,“ uvedl Abu-Assad pro deník USA Today.

Hora mezi námi je filmovou adaptací stejnojmenné knihy amerického autora Charlese Martina z roku 2011. Snímek se bude od předlohy lišit už pozměněnými jmény hlavních postav.