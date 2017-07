„Jestli můžeme o někom říci, že byl poctivý bigbeaťák, tak to byl Zdeněk. Do Žlutého psa přišel poměrně pozdě, vlastně až v období revoluce. Nebyl zakládající člen jako my, ale přinesl tam svoji úžasnou muzikálnost a schopnost bavit lidi,“ řekl Radiožurnálu Jan Martínek ze Žlutého psa.

Kromě Žlutého psa hrál Juračka třeba také v kapelách Vítkovo kvarteto, Rebels, George and Beatovens, Tango nebo Heval, kde hrál s Janou Kratochvílovou.