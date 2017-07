Biffy Clyro se do Prahy vrátí po roce. Loni odehráli skvělý koncert ve Velkém sále pražské Lucerny. Mají pověst jedné z nejlepších koncertních rockových kapel vůbec, jejich živé sety bývají euforické, hlučné a divoké a v minulosti za ně byli několikrát oceněni v nejrůznějších anketách. Podle magazínu NME se stali nejlepší skupinou roku 2016 a získali i nominace na letošní Brit Awards.

Zajímavé je, že pokud srovnáme jejich albové nahrávky a koncertní prezentace, jsou poměrně odlišné. Přitom obě jsou naprosto přesvědčivé, ty z desek pro svou průzračnost a naléhavost, ty na koncertech pro svou energičnost a… naléhavost.

„To, co předvádíme naživo, se podle mě na albu nedá zachytit. Kromě chyb a energie publika je tu i vizuální vjem. Dáváme do toho strašně moc energie. Ve studiu to nelze udělat stejně. Není tam dav pod pódiem, který hraje na koncertech zásadní roli. To napojení s fanoušky vás dostane. Hraničí to s posedlostí, je v tom něco téměř démonického. Nelze to nahrát. Jsou to dvě různé potvory,“ řekl Právu bubeník kapely Ben Johnston.

„Jeden čas jsme se snažili to ztvárnit na albu, stejně jako to dělá mnoho kapel, ale pak jsme přijali jako fakt, že to jsou dvě různé umělecké formy. Album si člověk pouští mnohokrát dokola, je proto skvělé, když je na něm mnoho různých vrstev. Musí být perfektní, je to práce nadlouho, musíte vytvořit celou zvukovou krajinu. Kdežto na koncertě jde o přítomný moment, důležitá je vášeň,“ ještě dodal.

Skupina Biffy Clyro vznikla v roce 1995, přičemž od začátku působí v sestavě Simon Neil (kytara a zpěv), James Johnston (baskytara) a Ben Johnston (bicí). Debutové album Blackened Sky vydala v roce 2002, po něm následovaly nahrávky The Vertigo Of Bliss (2003), Infinity Land (2004), Puzzle (2007), Only Revolutions (2009), Opposites (2013) a Ellipsis (2016).

S posledními jmenovanými deskami přitom dobyli britský albový žebříček. Mezi jejich nejpopulárnější skladby patří The Captain, God And Satan, Saturday Superhouse, That Golden Rule, Many Of Horror, Black Chandelier či Re-Arrange. Na kontě mají čtyři NME Awards, tři Kerrang! Awards či dvě Q Awards.