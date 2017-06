Festival na svých stránkách oznámil, že objednávky vstupenek už nejsou možné.

Bývalý Trutnoff Open Air byl poměrně velký rockový festival. Pořadatelé by se spokojili i se skromnější verzí Zahradní slavnost, která by nemusela tamním obyvatelům tolik vadit, ale ani to se nepodařilo. Městys Mladé Buky dal festivalu nesplnitelné podmínky, například požadoval dvacetiprocentní odvod ze vstupného a vrcholem byl požadavek na klid ve 22 hodin, což je pro jakýkoliv hudební festival nemožné. Podobné letní akce všude končívají až po půlnoci.

„Představitelé místní obce pod různými vlivy a v obavách před 'hrozícím nebezpečím' účelově přijali několik vyhlášek, kterými se snaží konání festivalu zkomplikovat a ztížit. Prozatím nám zastupitelé odmítají zkrátit noční klid. Co to znamená? Ukončit hraní v deset hodin večer. Nezanedbatelná jsou i pravidla pro 'veřejný pořádek', poplatky za kulturu nebo nehlučení stroji,” sdělili už v polovině června pořadatelé.

„Vyhlášky a jejich výjimky lze přizpůsobovat a ohýbat podle potřeby. V současnosti si kapely, kdekoli se to nebude z jakýchkoli důvodů líbit, nemusí po desáté hodině ve venkovních prostorech zahrát. Stačí se někomu znelíbit na radnici nebo se na místním úřadě nelíbí druh kultury či svojí sešlostí vytváříte konkurenci místnímu podniku či podnikateli radnici blízkému – a zastupitelé mají možnost nastavit takové podmínky, které jsou likvidační.”

Není jasné, zda festival bude někdy pokračovat. „Podrobnější informace sdělíme během dopoledne,” řekli Novinkám ve čtvrtek pořadatelé.