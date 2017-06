Halíkova práce získala v Chicagu ocenění Kniha roku

Český teolog a sociolog se po prestižní Tepletonově ceně v USA dočkal dalšího ocenění své práce. Jeho kniha Chci, abys byl (I Want You To Be), věnovaná tématu lásky především z teologického pohledu, získala v sobotu na výročním zasedání Asociace amerických knihoven v Chicagu zlatou medaili a titul Kniha roku v oboru filozofie. Výsledky klání organizátoři zveřejnili na internetu.