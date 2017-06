„Vstupenky budou ještě přímo na místě v prodeji,“ řekla Novinkám Larisa Blichová z tiskového oddělení festivalu. „Jsou také k dispozici volná místa v kempu.“

Program prvního dne odstartuje ve 14.30 hodin vystoupením slovenského hip-hopového projektu Modré hory na ČT Park Stage a australských Cash Savage And The Last Drinks, kteří ve své hudbě míchají blues, country i rock, na New Stage.

Hlavní hvězdou prvního dne bude britský zpěvák, skladatel a hudebník Sting, který už podle sdělení pořadatelů do Prahy dorazil. „Zahraje plnohodnotný devadesátiminutový set, který začne ve 21.30 a skončí ve 23 hodin. Připravil si směs největších hitů, skladby z období svého působení ve skupině The Police i repertoár z aktuální řadovky 57th & 9th. Na pódiu se obklopí kytaristou Dominikem Millerem, jeho synem Rufusem a bubeníkem Joshem Freesem. Sám se chopí baskytary,“ slibuje dramaturgyně festivalu Barbora Šubrtová.

Z českých kapel dnes vystoupí mimo jiné Monkey Business s poctou Georgi Michaelovi, Ewa Farna s jazzovým repertoárem a hostujícím kytaristou Davidem Dorůžkou, písničkář Thom Artway či kytarovka November 2nd, která si připravila společný set s někdejším frontmanem kapel Circus Praha a Snake Eaters Bradem Strattonem. Ze zahraničních interpretů dnes Metronome láká na islandské GusGus, etiopskou Ester Radu nebo britské The Veils.

Pořadatelé sdělili, že pražský dopravní podnik kvůli festivalu posílil MHD. Metro i tramvaje budou jezdit častěji a přibyde speciální festivalová tramvajová linka č. 40, která bude jezdit od 14 do 22 hodin.

Metronome Festival Prague je nový mezinárodní hudební festival, který během dvou dnů předloží čtyřicet koncertů zahraničních i českých umělců. Kromě kvalitní hudby a špičkového zvuku nabízí i amfiteátr s atmosférou, zastřešené scény, jídlo bez front, fungující velkokapacitní wi-fi či dostatek míst k sezení.