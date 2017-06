Zároveň ve stejném rozhovoru přiznala, že má již řadu let problém najít rovnováhu mezi svým veřejným životem a skutečným já.

„Tak moc chci být Katheryn Elizabeth Hudson, že někdy nechci ani vypadat jako Katy Perry. Trochu jsem si proto ostříhala vlasy, protože chci být sama sebou,“ uvedla zpěvačka, která se před nedávným vydáním svého zbrusu nového alba Witness (2017) dala ostříhat nakrátko a přebarvit na blond.

V rámci projektu Witness World Wide se pak nechala během čtyř dnů natáčet a vše vysílala v přímém přenosu na internetu. Příznivci ji tak mohli vidět, jak spí, cvičí jógu, zpívá, dává si make-up nebo pořádá večírek.

Katy Perry, vlastním jménem Katheryn Elizabeth Hudson, debutovala albem Katy Hudson v roce 2001. Známou se však stala až díky písni I Kissed A Girl ze studiové desky One Of The Boys (2008). Následovala alba Teenage Dream (2010), Prism (2013) a Witness (2017).

Je také příležitostná herečka. Propůjčila například hlas Šmoulince ve snímcích Šmoulové (2011) a Šmoulové 2 (2013).

Představila se i v dokumentech Katy Perry: Kousek ze mě (2012), Katy Perry: The Prismatic World Tour (2015) či v komedii Zoolander No. 2 (2016) a v roce 2010 ve vánoční epizodě Simpsonových (1989).