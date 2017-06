Chris Cornell zemřel 18. května 2017. Podle posledních informací užil krátce před sebevraždou, kterou v pokoji detroitského hotelu po koncertě své kapely spáchal, přípravky na předpis v takové kombinaci a poměru, že to mohlo zásadním způsobem ovlivnit jeho chování a následné činění.

Duší a strůjcem středečního koncertu Chris Cornell – Tribute byl zpěvák, skladatel, hudebník a frontman kapely Stroy Michal Skořepa. Informace o smrti amerického zpěváka jej zastihla na turné jeho skupiny.

„Tu zprávu jsem si přečetl, když jsme snídali v hotelu v Ostravě. Zrovna jsem si chtěl podívat na to, jaké jsou novinky v nahrávání nového alba skupiny Soundgarden, jejímž byl Cornell členem. Šel jsem, koupil jsem si v obchodě akustickou kytaru a složil jsem pro Cornella písničku What A Hoax?, která v Rock Café zazní,“ prozradil před svým vystoupením Novinkám Skořepa.

Tihle tři vystoupili spolu, zleva Thom z Imodia, Adam Jánošík z kapel The Atavists a Lucky Loosers a Daniel Franc z Imodia.

FOTO: Jaroslav Špulák

Vyměnil si ten den také esemesky se zpěvákem a kytaristou skupiny Imodium Thomem a shodli se na tom, že nachystají koncertní vzpomínku na Cornella. Přípravy trvaly jen několik dnů. Oslovili spřátelené kapely a muzikanty, ti nazkoušeli písničky a dorazili.

Na Chris Cornell – Tribute se představili členové skupin Stroy, Imodium, Satisfucktion, The Atavists, 1st Choice, Mandrage, Karol Komenda a další.

Bronislav Míka z kapely Satisfucktion v pražském Rock Café.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Na vzpomínkovém koncertu na Chrise Cornella vládla skvělá atmosféra.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

„Soundgarden je jedna z pěti kapel, na kterých jsme v devadesátých letech vyrostli. Kromě nich to jsou ještě Nirvana, Pearl Jam, Alice In Chains a Stone Temple Pilots. Měl jsem je rád všechny,“ přiznal zpěvák Bronislav Míka z českobudějovických Satisfucktion. „Osobně mě nejvíce zasáhla Cornellova sólová deska Euphoria Morning. Musím se přiznat, že když jsem se dozvěděl o jeho smrti, vytryskly mi slzy z očí. Cornell je další z ikon, na jejichž tvorbě a výkonech jsem vyrostl, a které odešly.“

Zpěvák a kytarista Thom z Imodia zavzpomínal pro Novinky také. „Zprávu o Cornellově smrti jsem přijal stejně smutně, jako zprávy o odchodech devadesátkových rockových hrdinů předtím. Myslím tím Kurta Cobaina, Laynea Staleyho nebo Scotta Weilanda. Zarazilo mě, že v Cornellově životě nebyly žádné výrazné náznaky toho, že by měl nějaké problémy, které by mohly vést k sebevraždě. Ono se to ale stalo. Dlouho jsem tomu pak ještě nevěřil, ale bohužel to tak je,“ řekl.

Na koncert přišlo asi 350 diváků.