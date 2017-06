Slavná liverpoolská čtveřice Beatles se začala formovat v roce 1957, kdy se ve skupině The Quarrymen potkali Lennon a McCartney. O rok později se k této dvojici přidal George Harrison a původními členy byli ještě baskytarista Stuart Sutcliffe a bubeník Pete Best. Pod názvem Beatles hráli od srpna 1960 a v srpnu 1962 poprvé vystoupili ve své nejslavnější sestavě. Za bicími již seděl Ringo Starr.

V Beatles McCartney obstarával kromě psaní písní baskytaru a zpěv, k nejslavnějším skladbám z jeho pera patří například Hey Jude, Yesterday, Back in the USSR, Can't Buy Me Love nebo Michelle. Beatles se sice za necelých deset let rozpadli, ale i za relativně krátkou existenci dosáhli snad všech myslitelných úspěchů. S lehkostí sobě vlastní dobývali dívčí srdce i žebříčky světových hitparád a svým stylem určovali trendy své doby.

Skupina Beatles

FOTO: Universal Music

Po rozpadu skupiny rozjeli všichni členové kapely sólové dráhy. „Bylo těžké rozhodnout se, co dělat po Beatles,” řekl nedávno McCartney. Podle svých slov se utápěl v depresích, trpěl odloučením od dlouholetých přátel a začal pít. „Nejprve to bylo fajn, ale pak jsem zjistil, že si to neužívám. Nepracoval jsem. Nakonec jsem se vrátil na začátek a založil jsem (skupinu) Wings.” Nápad založit si skupinu mu vnukla žena Linda.

Přestože se jeho sólová kariéra nemohla vyrovnat slávě Beatles, dokázal si McCartney postupně získat sympatie i respekt fanoušků a kritiků. Velmi pozitivní ohlas u posluchačů i kritiků sklidilo již třetí album Wings Band on the Run (1973). Sám nebo se skupinou Wings vydal přes 20 alb, prodal přes 100 miliónů desek. Mezi nejznámější patří Venus and Mars, Tug of War nebo Flaming Pie. V roce 2001 se McCartney stal prvním zpěvákem v popových dějinách, který vydělal více než miliardu dolarů.

Paul McCartney se narodil 18. června 1942 v Liverpoolu rodičům s irskými předky. Společně s bratrem Michaelem (pod pseudonymem Mike McGear se prosadil v komediální hudební skupině The Scaffold) byli vychováváni v katolické víře. Matka zemřela na rakovinu prsu, když bylo Paulovi 13 let. Po smrti matky mu otec koupil první hudební nástroj - trubku. Paul jej však dokázal přesvědčit, aby mu dechový nástroj vyměnil v obchodě za kytaru. V létě 1957 byl pak na církevním pikniku seznámen s Lennonem, který ho přijal do své skupiny Quarrymen.

Paul McCartney

FOTO: Petr Horník, Právo

Veškeré naděje na obnovení rozpadlých Beatles ukončila násilná smrt Johna Lennona v prosinci 1980, kterého zastřelil vyšinutý fanoušek Mark Chapman. V únoru 1994 se ke společnému muzicírování sešli George, Paul a Ringo, kteří natočili dvě skladby z Johnovy pozůstalosti Real Love a Free As A Bird. V listopadu 2001 zemřel na rakovinu Harrison.

V roce 1997 byl McCartney královnou povýšen do šlechtického stavu. Právě ceremoniál pasování na rytíře byl jednou z posledních událostí, kterou s ním mohla prožívat jeho životní láska Linda. Americká fotografka, kterou si po roční známosti vzal v roce 1969, zemřela v dubnu 1998.

Paul McCartney během koncertu v Praze

FOTO: Petr Hloušek

O rok později svým třem již dospělým dětem přivedl bývalou modelku Heather Millsovou. Tu si vzal v roce 2002 a následujícího roku se jim narodila dcera Beatrice. Po šesti letech bouřlivého manželství však následoval neméně bouřlivý rozvod. V roce 2011 se McCartney oženil potřetí. Jeho vyvolenou se stala Nancy Shevellová, dědička velké speditérské firmy.

McCartney také dvakrát zahrál v Praze, první koncert se konal v roce 2004 v netradičním prostředí koncertního parku mezi budovami bývalé vysočanské „Kolbenky”, podruhé loni v červnu vyprodal O2 arenu.