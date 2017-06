Překvapivé oznámení zaznělo na sjezdu Národní asociace hudebních vydavatelů v americkém New Yorku. Stařičký zvukový záznam dokazuje, že John Lennon přiznává autorství Yoko.

Lennon tam podle BBC uvedl: „Hodně z toho, text a celkový koncept, přišlo od Yoko. Mělo by to být uváděno jako Lennon-Ono.”

„V té době jsem byl sobecký, trochu víc macho, a tak trochu jsem zapomněl zmínit její přínos,“ dodal.

Budou protesty?



Překvapilo to i Seana Ono Lennona, syna zakladatele Beatles. „Když to oficiálně uznali, že moje matka je spoluautorkou Imagine, songu století, možná to byl můj a mámin nejšťastnější den v životě,” řekl dojatě Lennon.

„Proces zápisu Ono jako spoluautorky probíhá, ještě to není hotové,“ upřesnil David Israelite z Národní asociace hudebních vydavatelů.

Je možné, že se proti tomu někdo ohradí. Autorství totiž nebude mít jen symbolický význam pro Yoko Ono. Problém je v tom, že píseň se stává podle amerických zákonů veřejným majetkem 70 let po smrti autora, ovšem Yoko Ono žije a ještě dlouho žít může. Poplatky za Imagine se tedy budou platit ještě více než sedmdesát let.