Původně to vypadalo na docela slušný nápad. Pokud by skutečně vznikla komedie, která si chytře utahuje z klišé Pobřežní hlídky, o letní oddechový hit sezóny by bylo postaráno. Nic takového se nestalo. A jestliže se v devadesátých letech stal mezinárodní jednotkou špatného hraní jeden Hasselhoff, pak se možná bude muset Mezinárodní úřad pro míry a váhy znovu zamyslet, jestli by ho neměl vystřídat jeden Efron.

Postavy Pobřežní hlídky jsou panáčci bez života. Mitch (Dwayne Johnson) má být supersvědomitý záchranář, který se musí vypořádat s nováčkem v týmu, namyšleným hezounkem Mattem (Zac Efron). Ten býval sportovní hvězdou, ale večírky mu zničily kariéru - teď se musí polepšit.

Je zjevné, že základním konceptem „komedie“ mělo být špičkování mezi dvěma opálenými svalovci, ale ani to nefunguje. Chybí originální hlášky a nikdo z nich neumí hrát. Matt se zatím pokouší o krásnou chladnou Summer (Alexandra Daddariová), ale ani takovou šanci scenáristé nevyužili k ohňostroji vtipných trapasů, které se přímo nabízejí. Ostatně ženské postavy jsou stejně bezbarvé, neosobité a nudné jako mužské.

Tým Pobřežní hlídky

FOTO: Paramount Pictures

Autoři Damian Shannon a Mark Swift se nedokázali rozhodnout, jestli píšou bláznivou komedii, nebo detektivku, takže ve výsledku nefunguje ani jedno.

Zápletka s drogami je předvídatelná a hloupá. Vážně se to brát nedá, ale zároveň se není čemu zasmát, pokud nevezmete za vděk příliš dlouhou scénou s penisem zaseklým mezi dvěma prkny.

Svým způsobem je umění stvořit film plný krásných modelek v bikinách, který je tak nudný, že běžný heterosexuál chce po chvíli odejít z kina. Jen díky zábavnému cameu značně sešlého Davida Hasselhoffa to nakonec není za 30, ale za 40 %.

Celkové hodnocení: 40 %