„Ty dva nové filmy jsou silnou ilustrací toho, jak blues, skvělá a původní americká forma umění, rezonovalo v životě této země celé minulé století. Jeho dopad na hudbu a souvislost se sociálními otázkami byly a stále jsou zásadní,“ uvedl šéf společnosti Abramorama Richard Abramowitz.

Ve filmu Sidemen vypráví o historii žánru Marc Maron a soustředí se na „sidemeny“, tedy muzikanty, kteří doprovázeli slavné legendy blues, ale málokdo zná jejich jména. Zatímco jméno Muddy Waters si vybaví i průměrně vzdělaný posluchač, pianista Pinetop Perkins či bubeník Willie “Big Eyes” Smith nepatří k superhvězdám. Právě oni doprovázeli Waterse nebo Howlin’ Wolfa. Film je zachytil na poslední chvíli, téměř těsně před smrtí.

V „Sidemenech” se ale objeví také celá řada slavných muzikantů, kteří nepatřili do bluesové generace padesátých let - Gregg Allman, Joe Bonamassa, Shemekia Copeland, Warren Haynes, Robby Krieger, Joe Perry, Kenny Wayne Shepherd, Derek Trucks nebo Johnny Winter. Režie se ujal Scott D. Rosenbaum.

Kenny Wayne Shepherd

FOTO: Archív festivalu United Islands of Prague

Další film Two Trains Runnin' se vrací k těžkému životu bluesmanů, jako byli Skip James a Son House a hlavně k událostem v Mississippi roku 1964. Tehdy tam proběhlo tzv. Freedom Summer (léto svobody), kampaň, která měla zvýšit účast černých Američanů na volbách. V jižanských státech se bílí snažili různými obstrukcemi blokovat účast černochů, proto dobrovolnické organizace spojily síly se studenty - 90 % z nich byli bohatí běloši ze severních států - a rozhodli se společně změnit situaci v Mississippi, kde třetinu obyvatel tvořili černoši, ale volilo jen 6,7 % z nich.

Ve filmu mluví a hrají třeba Gary Clark Jr., Lucinda Williamsová, Buddy Guy a North Mississippi Allstars, režii měl Sam Pollard.

Společnost Abramorama, která za snímky stojí, se specializuje na hudební filmy. Patří k nim třeba Chasing Train Johna Scheinfelda nebo The Beatles: Eight Days A Week - The Touring Years od Rona Howarda.