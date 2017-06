Iggy Pop má neuvěřitelný hlas, přesně ten, který jsme hledali

Na co se v souvislosti s vydáním novinky nejvíc těšíte?

Je skvělé, že album už vychází. Dokončili jsme ho před čtyřmi měsíci, takže je krásné, že ho fanoušci konečně mohou slyšet. Nemohl jsem se dočkat, až uslyší písničky, jako jsou Pleader nebo Deadcrush. Ty jsou mé nejoblíbenější. Také se moc těším, až je budeme hrát na koncertech. Těším se vlastně na všechno, co vydání desky provází.

Album Relaxer je pestré. Bylo vaším záměrem vytvořit co nejrozmanitější zvukovou nahrávku?

Nemyslím si, že bychom se na to obzvlášť soustředili, spíš to vyplynulo z toho, že si přirozeně užíváme snahu o co největší různorodost. Nebavilo by nás psát písně v podobném duchu.

Nahrávali jste v několika londýnských studiích. Mělo to na písně nějaký dopad?

Nemyslím si, že by je to ovlivnilo. Pro nás je nejdůležitější mít nahrávací prostor a za nahrávacím pultem našeho producenta Charlieho Andrewa. Studio není to hlavní, on ano.

FOTO: Owen Sweeney, ČTK/AP

Na nové desce jste pracovali mimo jiné ve slavných londýnských studiích Abbey Road. Bylo vám tam dobře?

Nahrávání v Abbey Road byl úžasný zážitek, ale já se prostě rád vracím do našeho obvyklého studia v Brixtonu.

Jmenuje se Iguana, je velmi obyčejné, ale mám pocit, že jsem doma. Naproti mají skvělou kávu a sendviče, které obědváme. Je v něm příjemná atmosféra, veškeré zaměstnance považujeme za přátele a chodíme tam v podstatě za zábavou.

S producentem Charliem Andrewem pracujete už od prvního alba. Co na jeho práci oceňujete?

On má na naši hudbu dobré uši. Slyší, co lze ze které písně dostat. Dodává našim skladbám elementy, které ji činí daleko zajímavější.

Na novém albu mě zaujala píseň Hit Me Like That Snare, ve které mimochodem zní i japonština. Ta skladba je prý mimo jiné reakcí na brexit či zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Je to tak?

Je to jeden z aspektů, který ji ovlivnil. Je to taková nihilistická píseň. Reakce na to, co se to proboha na světě děje.

V první písni 3WW hostuje zpěvačka Ellie Rowsellová. Jste fanoušek její skupiny Wolf Alice?

Jsem velký fanoušek, ta kapela je skvělá. Absolvovali jsme společné turné a máme se opravdu rádi. Mám radost, že Ellie zpívá v naší písni. Když jsme ji nahrávali, pracovali Wolf Alice zrovna kousek od nás. A protože jsou to přátelé, rádi jsme přizvali právě ji.

Ve videu k písni In Cold Blood zase fanoušci mohou slyšet hlas Iggyho Popa. Proč jste si jako vypravěče vybrali jeho?

Protože má neuvěřitelný hlas, přesně ten, který jsme hledali. Chtěli jsme, aby ta slova říkal člověk, jehož hlas vás zneklidní, protože jsou docela temná.

Na desce jeho hlas není, je to bonus, který můžete slyšet jen v klipu. Bohužel jsme s ním neměli žádný přímý kontakt, tak ani nevím, co na tu píseň říkal. Všechno šlo přes režiséra klipu.