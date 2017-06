Linkin Park se naposledy v České republice představili před devíti lety v Brně. V neděli večer vystoupí v Praze ve 21.15 hodin, přičemž celá akce skončí úderem třiadvacáté hodiny.

„Na místě bude v prodeji ještě několik posledních desítek vstupenek ke stání na plochu. Ostatní lístky, včetně těch k stání pod pódiem, jsou už vyprodané,“ řekla v neděli dopoledne pro Novinky.cz za pořadatele Kateřina Dědková.

Aerodrome Festival nabídne ve svém programu hned několik zajímavých zahraničních formací. Kanadští Simple Plan jsou u nás velmi populární, jejich poppunkové písně jsou na pěti studiových albech, přičemž to zatím poslední, Taking One for the Team, vyšlo loni.

Vystoupí i kanadští Simple Plan.

FOTO: ČTK

Machine Gun Kelly, známý také pod zkratkou MGK, má na kontě tři desky - Lace Up (2012), General Admission (2015) a Bloom (2017). Rodák z Houstonu byl již od dětství ovlivněn tvorbou raperů, jako jsou Ludacris, Eminem či DMX, ale zároveň obdivuje i skupiny Guns N’ Roses či Blink-182. Naživo ho obvykle doprovází rocková kapela a sám během vystoupení hraje na kytaru.

Machine Gun Kelly vystoupí v podvečer.

FOTO: ČTK

Britští Enter Shikari jsou u nás také populární. Své čtvrté a dosud poslední studiové album The Mindsweep vydali v lednu 2015 a i na něm pojí elektroniku, rock a post-hardcore do velmi agresivního hudebního celku.

Švédská skupina Royal Republic letos slaví deset let na scéně. Na kontě má čtyři alba, to aktuální Weekend Man je z loňska. Ve svém melodickém soundu staví na základech garážového a hard rocku.

Britská formace Counterfeit existuje pouhé dva roky a své první album Together We Are Strong se sérii syrových rockových písniček vydala letos. V jejím čele stojí zpěvák, kytarista, ale také herec a model Jamie Campbell Bower, který hrál například ve filmech Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, Twilight sága, Harry Potter a relikvie smrti, Londýnský gangster nebo Mortal Instruments: Město z kostí.

Nedělní program odstartuje ve třináct hodin britská skupina Mallory Knox, která se pohybuje v ranku alternativního rocku a letos vydala své třetí album Wired.

První ročník Aerodrome Festivalu se v Praze uskutečnil v roce 2013 a jeho hlavní hvězdou byli američtí System Of A Down. O rok později měl dvě části, přičemž v té červnové byli hlavními hvězdami americké kapely Avenged Sevenfold a Limp Bizkit, v červencové pak Metallica. Loni se Aerodrome Festival konal v Praze potřetí a ve sportovní hale na Výstavišti lákali nejvíce američtí Korn.