Režisér Kopp si jako reprezentanta tohoto sportu vybral Václava Postráneckého, jehož také velmi dobře zná ze seriálu Vinaři. „Mě potkalo velké štěstí, protože hraju vítěze východoněmeckého poháru v kolové. Čili je to taková druhá česká liga, kousíček za bratry Pospíšilovými,“ říká herec a prozrazuje také svůj téměř profesionální vztah k cyklistice.

„Já jsem se jako kluk dokonce pokoušel o závodní dráhu na strašnickém velodromu a do mého, nyní již vysokého věku je kolo mým oddaným přítelem, takže v okolí Říčan mne může potkat spousta dalších fandů cyklistiky. Zůstal jsem kolu věrný. Mám ho moc rád.“

Ušlápnutý Suchánek



Kolová zlákala do filmu také Michala Suchánka. „Já mám cyklistiku rád, ale jakože hodně a vlastně na to jsem se nechal nalákat. Na tu kolovou, protože Češi dali světu kolovou a košandu, a to myslím, že je velký čin,” říká Michal Suchánek, který hraje ve filmu partnera Vandy Hybnerové. Poněkud ušlápnutý muž se při nekonečném turnaji v kolové nad lahví něčeho ostřejšího spřátelí s jejím bývalým manželem.

Michal Suchánek dokládá, že každá role je výzva: „Hraju Dušana. Dušan je dobrej chlap …teď hraju ožralýho Dušana, a to se mi hraje dobře, ale jestli půjde Dušan do knihovny nebo Technickýho muzea, to nevím, jak zvládnu.“

V hlavních rolích Bajkerů se představí trio mladých herců – Adam Mišík, Jan Komínek a Vojtěch Machuta, populární zpěvačka Celeste Buckingham, herečky Julie Šurková, Štěpánka Fingerhutová, exotická zpěvačka a tanečnice Esther Lubadika. Dále hrají Hana Vagnerová, Pavel Nečas nebo Vanda Hybnerová.

Natáčení se přesunulo do Telče a okolí, kde se mimo jiné budou natáčet atraktivní scény bikeparku, dále se bude točit v jižních Čechách. Premiéra Bajkerů je naplánována na 19. října, kdy film do kin uvede Falcon.