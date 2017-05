Jednu z prvních rolí získal Jared Martin ve studentském filmu známého režiséra Briana De Palmy. Byl totiž jeho spolubydlícím na koleji Columbia University v New Yorku. Hrál také v jeho filmech Murder a la Mod (1968) a The Wedding Party (1969).

Řadu rolí dostal jak u filmu - Westworld (1973), The Second Coming of Suzanne (1974), The Lonely Lady (1983), tak v televizi. Tam šlo o pořady a seriály v ČR převážně neznámé - například o The Fantastic Journey, Válku světů, The Partridge Family, Dan August, Night Gallery, The Rookies, The Waltons, How the West Was Won, The Incredible Hulk, Scarecrow and Mrs. King a The Love Boat.

Do Dallasu postavu Dustyho nasadili, aby nadbíhal Sue Ellen. „Dusty Farlow měl dělat oči na Sue Ellen (Linda Grayová), trochu se s ní zapletl, dráždil ji a potom si ona uvědomila, kdo je, a vrátila se zpět k J. R.,“ řekl Martin před lety v jednom interview.

Postavu pak nechali zemřít v letadle, ale diváci ji pořád chtěli, a tak se najednou nesmyslně vrátila, jak už to v podobných seriálech bývá.

Martin na to vzpomínal s humorem: „Můj agent mi řekl: Připrav se, oni tě tam vrátí. Já jsem řekl: Jak, když jsem mrtvý? Ale co, tohle je Hollywood, oni si něco vymyslí.“