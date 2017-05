Ondřej Ruml se proslavil už v televizní soutěži X Factor. Po pár letech přišel s výbornou deskou Proměna. Působil také v divadelním projektu Michala Horáčka Kudykam a hrál v muzikálech Johanka z Arku, Quasimodo nebo Hamlet.

Spolupracoval na albu Český kalendář Michala Horáčka a v roce 2014 vydal album coververzí Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha. Nejnovější je album Nahubu (2016), které natočil sám, bez hudebních nástrojů.

V divadelním představení si zahrají také Radek Zima, Lilian Sarah Fischerová, Jana Trojanová, Simona Vrbická, Stanislava Jachnická či Dana Morávková. Hru Oscara Wilda nastudovala divadelní společnost Indigo Company, která je stálým hostem Divadla pod Palmovkou, kde proběhne představení této důvtipné britské komedie 25. května od 19.00 hod.

„Zásadním tématem hry je povrchnost. Wilde tvořil a žil v dandyovské Anglii, která se vyznačovala snahou a potřebou dělat se krásnější a umět se prezentovat. Nebylo ani tak důležité, co člověk umí, ale jak dokáže věci zformulovat a jak u toho dokáže vypadat. V tom vidím pojítko s dnešní dobou. V naší inscenaci zachováváme ducha Anglie tak, jak je to potřeba, aby ten humor vůbec fungoval, ale posunuli jsme to směrem k hipsterství, které vlastně také znamená snahu nějak vypadat, nějak se vyčlenit, splňovat určitý ideál,“ řekla režisérka Hana Marvanová.