Linkin Park: One More Light





FOTO: Warner Music

Sedmé studiové album amerických Linkin Park je pozoruhodné v kontextu vývoje formace. Ta na něm skoro až popřela rockové kořeny a natočila víceméně popovou desku. Je to výsledek její tvůrčí chuti a přirozeného hudebního vývoje, kterým hudebníci procházejí. Profesně je to dobrá práce.





Papa Roach: Crooked Teeth





FOTO: Big Machine

Americká formace Papa Roach přináší další album, na kterém dává rockové hudbě silný melodický náboj. Je stále ve skvělé formě, tedy v takové, v níž se nacházela už na konci devadesátých let, kdy žala první úspěchy.

Chinaski: Není nám do pláče





FOTO: BrainZone

Nová nahrávka kapely Chinaski vznikala pod producentským dohledem Grega Havera. Tentokrát ovšem muzikanti na několik písniček tým rozšířili o další posilu, producenta Stefana Skarbeka. Postupně nahrávali v Austrálii, londýnských Dean Street Studios, na Novém Zélandě nebo v kalifornské poušti.

Pokáč: Vlasy





FOTO: Warner Music

Pokáčův albový debut je slovně i hudebně barevný. Pokáč umí napsat profesně dobré texty s obsahem, jeho skladby mají melodie i smysl. Rozhodně je to jeden z nejzajímavějších tuzemských počinů, který v prvním roce vyšel.

Portless: Back





FOTO: archív kapely Portless

Druhé album české skupiny Portless je podpořeno přítomností rappera Henryho D. Kapela se svým soundem vrátila do první poloviny devadesátých lat. Je totiž agresivní, špinavý a syrový. Pokud desce něco chybí, pak to jsou písně chytlavé na první poslech.

Erasure: World Be Gone





FOTO: Mute

Britská kapela Erasure vydává sedmnácté studiové album, se kterým se chystá v srpnu i do České republiky, kdy bude předskakovat na koncertu Robbieho Williamse. Nepřekvapí, že na něm zase přináší synthpop tak, jak jsme u ní zvyklí.

The Kooks: The Best Of... So Far





FOTO: Universal Music

Po oznámení svého turné Best Of, které se vyprodalo v Británii za kratší dobu než za týden a v pátek 26. května se zastaví v Praze, oznámili The Kooks vydání kolekce svých největších hitů. Obsahuje klasické singly a oblíbené skladby fanoušků.