Zpěvačkou roku letos akademie zvolila Lenny za album Hearts.

„Díky akademii za tuto krásnou cenu a chtěla bych poděkovat za inspiraci oběma dámám, které jsou nominované se mnou,” ocenila Lenny kolegyně Martu Kubišovou a Lenku Novou.

Objevem roku je Thom Artway. „Nebylo by to, kdybych neměl svou kapelu a nebylo by to, kdybych neměl skvělého producenta,” poznamneal mimo jiné mladý zpěvák.

Cenu pro Věru Špinarovou převzal její syn. „Nevím, co bych měl říct... slova jsou v tuto chvíli zbytečná. Já vám hrozně moc děkuju,” řekl Adam Pavlík.

Nejvíce nominací (čtyři) má letos zpěvačka Lenny. Po dvou získali Jelen, Prago Union, Priessnitz a Thom Artway.