Při nastudování pondělního programu Altrichterovi asistoval dirigent Robert Kružík. Zazní Koncertantní symfonie pro housle a violu Es dur Wolfganga Amadea Mozarta, druhá polovina večera bude patřit Symfonii č. 13 b moll Babi Jar Dmitrije Šostakoviče.

Na začátku ledna se objevily spekulace o Bělohlávkově zdravotním stavu. Česká filharmonie se podle svého generálního ředitele Davida Marečka k tomuto tématu nebude vyjadřovat, za svoji soukromou věc to považuje také dirigent Bělohlávek.

Šéfdirigent a umělecký ředitel ČF Bělohlávek na začátku ledna podepsal na dalších šest let smlouvu s Českou filharmonií. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stojí už čtyři sezony. Ve funkci by tak měl setrvat do sezony 2021/2022.

Přijede i Penderecki

Epoque Quartet spojuje s jeho španělským protějškem Entrequatre otevřený přístup k pestrým hudebním stylům: vedle klasického repertoáru se věnuje hudbě přesahového charakteru, jazzu, rocku, funku. Soubor vydal loni CD Flow s klavíristou Davidem Braidem. Vystupoval s jazzmany jako George Mraz a Robert Balcar, zpěváky Danem Bártou, Matějem Ruppertem a Monkey Business, Stromboli, Tata Bojs, s klavíristou Martinem Brunnerem a dalšími. Letos v dubnu doprovodili Dagmar Peckovou v kabaretním představení Wanted v Lucerně.

Pražské jaro zahájil 12. května koncert Vídeňských filharmoniků pod taktovkou dirigenta Daniela Barenboima. Festival zakončí 2. června jeden z nejvýznamnějších skladatelů druhé poloviny 20. století, dirigent Krzysztof Penderecki.

Největší tuzemská přehlídka klasické hudby nabízí čtyři desítky koncertů.