Hra Červený Kukiš - aneb Sorry jako! má v pražském divadle Mana právě premiéru. Kukiš vystupující v rudém kabátě s kapucí a maskou na obličeji ve hře vysvětluje dotace na dům nazvaný Liščí nora nebo to, jak v mládí hlásil na příslušných místech, co dělají lidé okolo něj. „Abych mohl dělat svoji práci”. Později pracoval a vlastnil firmy, „pro to, abych mohl udělat lepší zemi, jsem se rozhodl kandidovat”, parafrázuje herec některé Babišovy výroky. Kukiš se ale stane i prezidentem a v závěru pravděpodobně ukradne korunovační klenoty, aby se mohl stát králem.

Ve hře vystupují zcela neschopní a velmi parodovaní novináři, část děje se odehrává v televizním pořadu Václava Pukavce, který si jednou pozve i Kukišova mluvčího Pavla Vlčáčka. Ten na dotazy po postrádaných klenotech odpovídá jen vyhýbavě a zjevně bezprecedentní kriminální čin zcela bagatelizuje. Komnata s klenoty přitom prý byla odemčena klíčem, který kromě jiných politiků vlastní právě prezident - a oproti realitě ještě vydavatelství, jež se ve hře jmenuje Nasra.

Postav v červeném ke konci hry na jevišti přibývá, jako by se množily, do červené barvy, která v tuzemském prostředí stále ještě může odkazovat ke komunistické moci a době, se pomalu halí i celý Pražský hrad. K Babišovu hnutí ANO se snaží odkazovat i seznámení s jeho partnerkou, ve hře Annou Kukišovou, jež se touží stát jeho manželkou. Při prvním společném pohlavním styku oba mocně křičí: „Ano!!!”

Sponzoři utekli



Vypravěč hru uzavírá s tím, že krádež klenotů zůstává nedořešena a pokud budou lidé svého prezidenta i nadále podporovat, jistě se mu splní i jeho dětský sen stát se králem. „Času má dost, můžete mu v tom pomoci i vy,” říká výhrůžně. Kukiš ho nato zezadu napadne a za doprovodu děsivé hudby a křiku ho uchvacuje obrovskými pařáty.

Příběh, který akcentuje prosazování moci nad médii, ekonomickými vztahy i lidmi samotnými, napsal Milan Deutsch s Ivo Šormanem, který jej také režíroval. Během příprav se divadelníci setkali s odlivem sponzorů, mediálních partnerů a autor námětu a scénáře Deutsch už dříve řekl, že s obavami se setkal i u hereček. „Inspiraci mi přinesl život sám - a především nespokojenost s absurdností současné politické situace,” uvedl Deutsch. Název hry v sobě nese výrok Babiše, který v lednu odmítl vysvětlovat do detailu své majetkové poměry a doplnil to slovy „sorry jako”. Výrok se pak stal terčem vtipů na sociálních sítích.