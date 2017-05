Vystoupení se konalo čtyři měsíce po teroristickém útoku v jiném pařížském klubu Bataclan. Ten se odehrál právě během koncertu Eagles of Death Metal. Přerušili ho tři ozbrojení teroristé, kteří usmrtili devadesát lidí a dalších více než dvě stě zranili.

Kapela proto své únorové vystoupení v Olympii označovala za dokončení koncertu v Bataclanu a fanouškům, kteří listopadový útok v klubu přežili, nabídla lístky do Olympie zdarma.

DVD I Love You All The Time -Live At The Olympia In Paris bude kromě záznamu celého setu obsahovat tři bonusové skladby, které muzikanti představili v říjnu 2015 v sále Teragram Ballroom v Los Angeles.

Během pařížského koncertu se kapela představila v sestavě Jesse Hughes (zpěv, kytara), Josh Homme (bicí), Dave Catching (kytara), Matt McJunkins (baskytara), Julian Dorio (bicí), Eden Galindo (kytara) a Tuesday Cross (klávesy).

Kapela již natočila o teroristickém útoku v Bataclanu dokument Eagles of Death Metal: Nos Amis (Our Friends). Stanice HBO ho uvedla v únoru a jeho režisérem je Colin Hanks. Ve filmu, který se zabývá i dlouholetým přátelstvím členů skupiny Jesseho Hughese a Joshe Hommea, zní rovněž hudba Alaina Johannese.

Ve snímku se objevili i Bono a The Edge z kapely U2, jež v prosinci 2015 přivítala na pódiu během pařížského koncertu členy Eagles of Death Metal a společně představili píseň People Have the Power americké zpěvačky Patti Smith.

Skupina Eagles of Death Metal vznikla v roce 1998 v kalifornském Palm Desert. V roce 2004 vydala své první album Peace, Love, Death Metal. Poté na ně navázala alby Death By Sexy (2006), Heart On (2008) a Zipper Down (2015).