Vetřelec: Covenant

Na palubě vesmírné lodi Covenant panuje hluboké ticho. Posádka a další 2 tisíce duší na palubě průkopnického plavidla jsou v hluboké hibernaci na cestě k vzdálené planetě Origae-6 na opačné straně galaxie, kde chtějí založit novou základnu pro lidstvo. Výbuch blízké hvězdy jejich plány zmaří a přeživší zamíří k bližšímu cíli, který se však představí jako smrtící svět.

Vetřelec: Covenant, USA 2017, sci-fi thriller, 122 min., režie: Ridley Scott, hrají: Michael Fassbender, Katherine Waterstonová, Billy Crudup a další.

Příšerky pod hladinou

V jedné podmořské kolonii žije neposedný, tvrdohlavý a zvědavý klučina, chobotnička Deep, dále neurotická kreveta Alice, která sní o tom, že bude tančit a zpívat, a mořský ďas Evo, který sice ohromuje ostrými zuby, ale je dobrosrdečný, hodný a nemotorný. Jejich idylické údolí je náhle ohroženo zkázou, a tak se musí všichni změnit v hrdiny a najít záchranu.

Příšerky pod hladinou Španělsko/ USA 2017, animovaná komedie, 92 min., režie: Julio Soto Gurpide.

Cuky Luky Film

Cuky je neuznaná video-bloggerka, která touží po slávě a Luky naopak celebrita na výsluní, která má vše, co by si člověk mohl přát. Jedna věc ale přece jen chybí, a tou je láska. Aby Luky získala muže svých snů, musí z obyčejné ženy z lidu vytvořit Miss. Co se však stane, když tou obyčejnou ženou bude právě expertka přes trapasy Cuky?

Cuky Luky Film, Slovensko 2017, komedie, 112 min., režie: Karel Janák, hrají: Petra Polnišová, Zuzana Šebová, Diana Mórová, Lukáš Latinák a další.

Sibiřský deník

Skutečný příběh lotyšské novinářky Melánie Vanagsové, kterou Sovětský svaz deportoval do vyhnanství na Sibiř. Násilně odloučena od otce a manžela zde Melánija Vanagsová se svým synem strávila dlouhých šestnáct let na tenké hranici mezi životem a smrtí.

Sibiřský deník, Lotyšsko/ Finsko/ Česko 2016, historické drama, 120 min., režie: Viesturs Kairišs, hrají: Sabine Timoteo, Baiba Broka, Outi Kärpänen, Erwin Leder a další.