Dva z filmů, v nichž charismatickou herečku uvidíme – historické drama z doby války Jihu proti Severu Oklamaný režisérky Sophie Coppolové a irsko-britský thriller The Killing of a Sacred Deer – se budou ucházet o Zlatou palmu a další ceny hlavní soutěže.

Mimo soutěž se bude hrát komedie Johna Mitchella How to Talk to Girls at Parties, v níž Kidmanová hraje punkerku s obří parukou, a představí se i dvě epizody z mysteriózního seriálu Na jezeře.

Devatenáct želízek v ohni

Letos se bude o Zlatou palmu ucházet devatenáct filmů, mezi jejichž tvůrci jsou režiséři zvučných jmen, z nichž mnozí v Cannes soutěžili už několikrát. Svou třetí Zlatou palmu by například mohl dostat Rakušan Michael Haneke, který představí drama Happy End o rodinné krizi, jež se protíná s krizí uprchlickou. Do hry určitě vstoupí již zmíněné filmy Oklamaný a The Killing of Sacred Deer.

Lákadlem soutěže bude i drama Wonderstruck Todda Haynese, v němž se vedle Julianne Mooreové představí i neslyšící herci. Tragikomedie The Square Rubena Östlunda se týká mediální katastrofy, soutěžit bude i jedna ze stálic canneského festivalu, Andrej Zvjagicev, který uvede komorní drama Loveless. Podle hereckého obsazení filmů v hlavním programu se v Cannes dají očekávat Tilda Swintonová, Jake Gyllenhaal, Adam Sandler, Ben Stiller, Emma Thompsonová či Dustin Hoffman.

Porotě letos předsedá nejslavnější španělský režisér současnosti Pedro Almodóvar. Vedle něho v ní zasednou například herci Jessica Chastainová a Will Smith či režisér Paolo Sorrentino. Porotu další prestižní sekce Un certain regard (Jistý pohled) povede tarantinovská hvězda Uma Thurmanová a zasedne v ní i český zástupce, umělecký ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Karel Och.

„Je mi ctí reprezentovat MFF Karlovy Vary v jedné z porot a navázat tak na mou předchůdkyni Evu Zaoralovou, která v téže porotě zasedla v roce 2004,“ řekl k tomu.

Do prestižní sekce Un Certain Regard bývají vybírány filmy mladých nebo málo známých režisérů, kteří představují současnou světovou kinematografii v její stylové i obsahové různorodosti a nebojí se neotřelých způsobů vyprávění.

Česká kinematografie se zúčastní Cannes především koprodukčním podílem. Právě do sekce Un Certain Regard byl zařazen celovečerní snímek Out (režie György Kristóf, natočený ve slovensko-maďarsko-české koprodukci).

V sekci studentských filmů Cinéfondation bude uveden krátkometrážní film Atlantida (režie Michal Blaško, slovensko-česká koprodukce).

Producentka Pavla Janoušková Kubečková se zúčastní programu pro slibné filmové producenty Producers on the Move, který v Cannes pořádá mezinárodní organizace European Film Promotion.

A v rámci akce Annecy Goes to Cannes bude prezentován připravovaný projekt podle knihy Ivy Procházkové Myši patří do nebe.