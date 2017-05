V Londýně byla zahájena výstava o skupině Pink Floyd

Minulou středu se v londýnském Victoria and Albert Museum otevřely brány expozice Their Mortal Remains, věnované britské skupině Pink Floyd. Vznikla u příležitosti padesátého výročí vydání debutového singlu a prvního alba The Piper At The Gates of Down. Potrvá do 1. října.