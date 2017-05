Praha ještě ověřuje, jakou cenu by zaplatila za až tři velkoformátové kopie. Jednalo by se podle něj patrně o husitský triptych se dvěma obrazy o rozměrech 620 na 405 cm (Milíč z Kroměříže a Schůzka na Křížkách) a o Kázání mistra Jana Husa v kapli Betlémské o velikosti 610 na 810 cm.

„Umístili bychom je do prostoru, kde byla Slovanská epopej 50 let vystavena,“ uvedl Wolf o moravskokrumlovském zámku.

Krumlov: O kopie zájem nemáme

„Kopie Slovanské epopeje pro nás nemá smysl. V Praze si nejspíše pletou, v čem je problém,“ reaguje na nápad z Prahy moravskokrumlovský starosta Tomáš Třetina (TOP 09). „Ten spočívá v tom, že hlavní město nemá pro epopej odpovídající prostory. My je máme, epopej byla v Moravském Krumlově několik desítek let a bylo o ni dobře postaráno. Teď putuje jako nějaká kurtizána po světě, přitom by naopak ona měla k nám lákat turisty,“ dodává starosta.

Jeden z obrazů cyklu Slovanská epopej ve Veletržním paláci

FOTO: Petr Hornik, Právo

Třetina také připomněl, že od opravy výstavních prostor rozjeli spolupráci například s Museem Kampa a nemají problém zaplnit zámek velkými uměleckými díly. „Praha výstavní prostory pro epopej nemá. My je máme. Nabízíme střechu pro epopej. O kopie opravdu zájem nemáme,“ striktně odmítl myšlenku vystavit přefocená plátna.

Čeká se na studii

V Praze na Těšnově, na místě zbořeného Denisova nádraží, má vyrůst pro epopej zvláštní galerie. Vedení města očekává v září výsledky studie, zda je to možné, následovala by architektonická soutěž. Galerie by mohla stát do roku 2025, kdy má uplynout sto let chvíle, kdy autor dílo městu věnoval. Říká se, že do té doby má Praha pro obrazy zřídit zvláštní stánek.

Slovanská epopej ve Veletržním paláci.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Tato podmínka neexistuje v písemné formě, ústně se traduje, ale nevím, kde se to vzalo,“ uvedl radní. Jaký bude další osud souboru obrazů, záleží na odborném posouzení po jejich návratu z Japonska a na ministerstvu kultury. V Japonsku zatím výstavu, která končí 5. června, navštívil neuvěřitelný počet zájemců. Mucha do tokijského The Art National Center zatím přilákal přes 350 tisíc lidí.

Hlásí se Chicago, Jižní Korea, Čína

Muchova malba leteckým transportem do Japonska podle zprávy restaurátora Tomáše Bergera neutrpěla. Totéž zkoumání se očekává po upnutí obrazů do rámů v Praze. „Nechci předjímat, odborníci se podívají a podle toho se budeme bavit o dalším vycestování. Podle všeho zatím nic nebrání tomu, aby Slovanská epopej dále cestovala,“ uvedl Wolf.

Zájemci o výstavu se hlásí, přibylo americké Chicago. První další cesta by ale, pokud ministerstvo kultury svolí, měla mířit opět na Dálný východ. „Aktuálně máme několik žádostí o vycestování Slovanské epopeje. Je to do Spojených států, do Jižní Koreje, do Číny,“ uvedl Wolf.

V Číně by šlo zřejmě jen o jedinou destinaci místo původně avizovaných tří. Podle dřívějších slov šéfky pražského výboru pro kulturu Elišky Kaplický Fuchsové (za ANO) by v Číně výstava epopeje mohla zahájit provoz zbrusu nové galerie.