„Hudbu a text jsem složil sám. Je to de facto první z asi patnácti písní, kterou jsem napsal na chystané sólové album. To, co jsem psal do té doby, což bylo asi dvacet skladeb, jsem jednoduše vyhodil do koše a začal psát znovu. Nápad vzešel z potřeby napsat pravdivou skladbu o tom, co prožívám a jak se nyní po všech těch hudebních a životních příhodách opravdu cítím. Je o tom, že ne vše je veselé a růžové, ale vždycky musí být impuls k tomu zvednout se a pokračovat dál,“ řekl Novinkám.cz Křížek.

Producentem skladby a zároveň režisérem klipu je Dan Friml, dříve člen kapely Sebastian, nyní Mean Messiah. „Dana jsem si ke spolupráci vybral proto, že se mi moc líbí práce na jeho současném projektu Mean Messiah. Chtěl jsem mít producenta, který mé poprockové skladby trochu zaneřádí svým temnějším přístupem.“

Kameru vedla Daniela Neumanová, jinak frontmanka kapely Deligence. „Jsem moc rád, že se na mém první videoklipu podíleli lidé z metalového prostředí. Stále tak mohu laborovat s křížením stylů a hudebních vlivů, tedy s crosoverem, který mám moc rád,“ dodal Křížek.

Nadále přitom zůstává členem skupiny Walk Choc Ice, se kterou letos absolvuje několik koncertů. Na konci roku vyjde koncertní best of album a příští rok by se mělo na trhu objevit její další řadové.