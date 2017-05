Parks strávil ve filmovém průmyslu téměř půl století a ztvárnil role ve více než stovce filmů či seriálů. Mezi jeho první větší role patřil koncem 60. let seriál Then Came Bronson (Pak přišel Bronson), v němž si zahrál potulného motorkáře hledajícího smysl života.

Uplatnil zde i svůj pěvecký talent, když jím interpretované písně ze seriálu dobyly přední místa amerických hitparád. Později sám vydal několik alb.

Režisér David Lynch si jej začátkem 90. let vybral do seriálu Twin Peaks, kde ztvárnil postavu mladého zločince Jeana Renaulta.

V průběhu další kariéry proslul především rolemi ve filmech Tarantina a spřízněných tvůrců. Zahrál si v obou dílech filmu Kill Bill, v Nespoutaném Djangovi či ve dvou dílech filmu Od soumraku do úsvitu režiséra Roberta Rodrigueze.

Posledním filmem, v němž hrál výraznější roli, bylo životopisné drama o hráči amerického fotbalu Greater, které mělo premiéru loni.