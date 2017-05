Internetový portál Slash Film zveřejnil informaci, že produkční společnost Syncopy má snímek na své stránce v databázi IMDb jako jeden z nadcházejících projektů. Informace na IMDb sice mohou aktualizovat přímo uživatelé, přesto není dobré brát je na lehkou váhu. Zprávu navíc potvrdil klub Bondových fanoušků a rozepsala se o ní také média, například britský deník The Daily Telegraph.

Za Syncopy stojí nejlépe placený hollywoodský režisér současnosti Christopher Nolan (na kontě má snímky Insomnie, Počátek, Batman začíná, Temný rytíř, Interstellar), jenž letos uvede do kin válečný velkofilm Dunkerk s Tomem Hardym a zpěvákem Harrym Stylesem, známým ze skupiny One Direction. Zatím ale není jasné, jakou roli by ve vzniku dalšího Bonda měl sehrát.

Deník The Independent tvrdí, že by se do projektu mohl zapojit minimálně. Fanoušci nicméně spekulují o tom, že se Nolan u filmu s nejslavnějším tajným agentem chce rovnou ujmout režie.

Bondův fanoušek

Že by se to nakonec stalo, není nemožné. Nolan se totiž nikdy netajil tím, že je celoživotním fanouškem Jamese Bonda. Mohl by si chtít tedy splnit svůj filmový sen.

„Snímky s Jamesem Bondem miluju už od dětství,“ řekl BBC. „Byly pro mě vždycky o expanzivitě kinematografie. První bondovky ukázaly nekonečné možnosti světa, který vytvořily. Rád bych jednou natočil snímek o Jamesi Bondovi.“

Pravděpodobnost, že se stane režisérem nového filmu ze slavné série, zvyšuje i fakt, že režíroval skoro každý snímek natočený v produkci zmíněné společnosti Syncopy (vyjma Muže z oceli, kterého se ujal režisér Zack Snyder).

V tuto chvíli je to nicméně nadále velký otazník, jeden z mnoha, které k pětadvacáté bondovce patří. Mimo jiné není totiž zatím jasné, kdo ztvární samotného hlavního hrdinu. O změně filmového představitele se diskutuje dlouho. Daniel Craig před časem řekl, že by si raději podřezal žíly, než by se opět ujal role agenta 007. Poslední jeho bondovkou byl loni uvedený Spectre, který na celém světě vydělal zhruba 880 miliónů dolarů (21,2 miliardy Kč).

Mezi favority na roli nového Bonda se následně objevila jména irského herce Aidana Turnera či Britů Toma Hiddlestona a Idrise Elby.

Podle scenáristů Neala Purvise a Roberta Wadea by ale natáčení nového filmu mělo proběhnout ještě letos v Chorvatsku.

Ve filmu od roku 1962

Postavu Jamese Bonda vytvořil v roce 1952 britský spisovatel Ian Fleming. Napsal o něm řadu románů a inspiroval se přitom svými zkušenostmi z britské tajné služby. V psaní příběhů o Jamesi Bondovi po jeho smrti v roce 1964 pokračovali Kingsley Amis, John Pearson, John Gardner, Raymond Benson a Charlie Higson.

Postava Jamese Bonda se poprvé objevila už roku 1954 v epizodě Casino Royale televizního seriálu Climax!. Ve filmu je pak od roku 1962.

V hlavních rolích se ve čtyřiadvaceti uvedených filmech vystřídali Sean Connery (hrál v šesti), George Lazenby (představil se v jednom), Roger Moore (roli ztvárnil sedmkrát), Timothy Dalton (Bondem byl dvakrát), Pierce Brosnan a Daniel Craig (oba se stali filmovými agenty 007 čtyřikrát).