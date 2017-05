Na sérii koncertů, která započala 1. května v Ostravě a pokračuje v Kolíně (4. 5.), Červeném kostele v Brně s titulem Barvy lásky (11. 5.) a v Lucerna Music Baru v Praze (24. 5.), se objeví písně a duety z muzikálů West Side Story, Fantom opery, Cabaret, Funny Girl, Mamma Mia!, She Loves Me, Notre-Dame de Paris a řady dalších.

„Odzpívat s plným nasazením muzikálový koncert je pro mě těžší než Fantom opery, ale zároveň je to i velká výzva zazpívat si nejnáročnější muzikálové písně, které vyžadují různou hlasovou polohu a výraz. Znamená to nápor na hlasovou techniku i v tom smyslu, že se neschováte za žádnou figuru nebo stylizaci, ale jste vystaven soudu publika. Pokud se vám nepodaří si je získat, je to pro publikum nuda a pro vás prohra,“ říká Radim Schwab a dodává: „Letos jsme začínali v Ostravě a byl jsem nadšený. Publikum bylo naprosto fantastické.“

Schwab bere koncerty jako radostnou výzvu.

FOTO: archív umělce

Hostem muzikálových koncertů doprovázených New Bandem Ester Godovské je muzikálová zpěvačka Monika Sommerová, představitelka Christine v české verzi Fantoma opery.

Radim Schwab vystudoval činoherní herectví na brněnské JAMU a lze ho vidět i v herecké one-man show Mistero Buffo Daria Fo a jako Umrlce v Kytici na scéně Divadla Semafor. Od roku 2000, kdy se poprvé představil v Praze rolí mladého Edmonda Dantése v muzikálu Monte Cristo, se věnuje muzikálu.