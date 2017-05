Johnny Depp neumí své role, čtou mu je do vysílačky, tvrdí právník

Poté, co herec Johnny Depp zažaloval své bývalé manažery, dostávají se na veřejnost bizarnosti nejrůznějšího druhu. Během soudu vyplynulo i to, že Depp se prý neučí své role a platí si člověka, který mu napovídá do miniaturního sluchátka.