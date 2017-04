The Circle bývá uváděn s přívlastkem sci-fi, i když děj až tolik sci-fi není. Nebezpečí totální ztráty soukromí, zneužívání informací z internetu a nastolení diktatury korporací je současné realitě blíž, než by bylo zdrávo.

Sexy hrdinka Mae nastupuje díky kamarádce do obří internetové společnosti, kde jsou všichni vysmátí, kamarádští a plní energie. Po práci se jim snad ani nechce domů, a tak tráví čas společnými večírky v tzv. „kampusu“.

Tom Hanks jako zlý manažer

FOTO: Bontonfilm

Atmosféra ve firmě se Mae začíná zdát divná, když jí v pondělí dva křečovitě usměvaví personalisté, pravděpodobně na kokainu nebo něčem horším, přijdou sdělit, jak je moc mrzí, že o víkendu byla doma. Takhle by to prý nešlo. Jak to,že se neúčastnila veselých aktivit s ostatními zaměstnanci?

Je s podivem, že už tohle hrdinku nepřimělo dát výpověď. Až náhodné setkání se spoluzakladatelem firmy, odstaveným vychytralými šíbry z vedení, jí otevře oči. Korporace zjevně chystá vydírání politiků i občanů a klasickou diktaturu ”velkého bratra”.

Lidé si myslí, že se jich to netýká



Partnerem filmu The Circle je český projekt Seznam se bezpečně.

„Téma absolutního sdílení informací, nebo chcete-li míra anonymity na sociálních sítích, je jedním z důležitých témat, kterému se při besedách s dětmi i učiteli věnujeme. A zjišťujeme, že většina lidí si říká, že jich se to netýká. Opak je ale pravdou a právě na to snímek upozorňuje. Po zhlédnutí The Circle se každý divák může sám sebe zeptat: ‚Jak si cením svých osobních informací a skutečně své soukromí i rodinu chráním, jak zasluhují?‘ “ uvedl autor projektu Martin Kožíšek.

„V okamžiku, kdy začneme nebezpečí na internetu záměrně relativizovat, ocitáme se na tenkém ledě. Naučit se rozlišovat mezi bezpečným a nebezpečným je přitom stejně jednoduché, jako například zvládnout pohyb v dopravním provozu,“ dodal Kožíšek.

„Tato základní pravidla proto přednášíme na základních i středních školách, odborníkům i budoucím pedagogům. Velkou pomocí je pro nás zapojení Bena Cristovaa, který má bohaté osobní zkušenosti nejen s falešnými profily, ale například také s kyberšikanou či pokusy o sledování.“